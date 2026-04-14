أضا يكشف موقف الأهلي من عودة مجدي أفشة



قال محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن لاعب الفريق محمد مجدي أفشة مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود عقد الإعارة المبرم مع الأهلي.



وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الأهلي لم يتواصل مع إدارة الاتحاد السكندري لطلب عودة اللاعب بعد نهاية فترة إعارته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ناديه لم يفتح باب المفاوضات حتى الآن بشأن تمديد بقاء أفشة في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري أن تركيز زعيم الثغر، في الوقت الحالي ينصب على تحقيق نتائج إيجابية في منافسات الدوري، مؤكدًا أن ملف الصفقات والتدعيمات سيتم حسمه عقب نهاية الموسم.

واختتم تصريحاته أن إدارة الاتحاد ستعقد جلسة مع الجهاز الفني بعد نهاية الموسم، من أجل تحديد احتياجات الفريق والاستعداد بشكل مناسب للموسم الجديد.