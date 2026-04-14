رئيس البنك الأهلي: سنوافق على قطع إعارة أحمد رضا حال رغبة الأهلي

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن الفوز على المقاولون العرب منح فريقه ثلاث نقاط غالية وضعتهم في المركز الثاني مؤقتًا ضمن مجموعة الهبوط بالدوري، مشيرًا إلى أن الفريق عانى من سوء توفيق خلال الموسم الجاري.

وأوضح نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال الغندور أنه يتحدث بشكل دائم مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية تحقيق الفوز والتركيز في كل مباراة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ونفى رئيس البنك الأهلي الدخول في مفاوضات لشراء أحمد رضا من الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب مميز، لكن لم يتم مناقشة مستقبله مع الجهاز الفني، مع ترحيب النادي بإنهاء إعارته حال طلب الأهلي ذلك.

كما أشار إلى عدم تلقي أي عروض رسمية لبيع أسامة فيصل، مؤكدًا تأجيل حسم الملف لنهاية الموسم، إضافة إلى نفي التفاوض لضم سيف جعفر من الزمالك، وعدم عقد جلسات مع المدرب أيمن الرمادي بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة.