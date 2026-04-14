محمد عبدالله: الأهلي قوي بمن حضر.. والزمالك استفاد من رحيل دونجا

أكد محمد عبدالله نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يظل فريقًا قويًا "بمن حضر"، مشددًا على أنه لا يمكن التقليل من نجومه مهما كانت الظروف.

وفيما يخص ملف الصفقات، أوضح عبدالله في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك استفاد من رحيل نبيل عماد دونجا، مشيرًا إلى أن خروجه كان خطوة ضرورية خلال الفترة الماضية.

كما طالب بضرورة منح الثقة للاعب أحمد ربيع من قبل الجهاز الفني وزملائه، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة تحتاج للدعم.

وتطرق عبدالله للحديث عن محمد السيد، مؤكدًا أنه لاعب جيد، لكنه لا يمتلك المواصفات الكاملة للاعب رقم 6 داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدوري يشهد العديد من الأزمات التحكيمية، وهو ما يؤثر بشكل واضح على نتائج المباريات.