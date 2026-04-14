وزارة الرياضة ترفض التدخل في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

قال الإعلامي جمال الغندور إنه تواصل مع مصادر مسؤولة داخل وزارة الشباب والرياضة، للاستفسار عن موقف الوزير جوهر نبيل من أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والخلافات القائمة حاليا بين مسؤولي القلعة الحمراء واتحاد الكرة.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"تم الرد بأن وزارة الشباب والرياضة ليست طرفا في هذه الأزمة وأنها لن تتدخل وأن دورها إداري ورقابي فقط وأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمر فني من اختصاص اتحاد الكرة".

تابع :"المصادر أكدت على أن القوانين واللوائح لا تمنح وزارة الرياضة الحق في التدخل في أزمات وقعت على خلفية مباريات سواء في كرة القدم أو أي لعبة أخرى".