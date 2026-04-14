خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة.. والأهلي يجهز للتصعيد

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، وجود أزمة تتعلق بالشفافية في ملف مباراة القمة بين الأهلي واتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بطلب استقدام حكام أجانب خلال الموسم الماضي.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC":"هناك أزمة شفافية واضحة في ملف مباراة القمة، واتحاد الكرة خدع الرأي العام لمدة عام كامل فيما يخص طلب حكام أجانب لإدارة اللقاء."

وأضاف:"في معظم دوريات العالم، يتم السماح للأندية بالاستماع إلى تسجيلات تقنية الفار، والأهلي استعان ببعض النماذج التي تم فيها إتاحة هذه التسجيلات، وذلك للاحتفاظ بها ضمن ملف مستنداته كأدلة، تمهيدًا للتصعيد لأقصى درجة ممكنة."

وتابع:"النادي الأهلي يعتزم المطالبة بالحصول على تعويض مادي، نتيجة الغرامات التي وقعت عليه من قبل الشركة الراعية، على خلفية تداعيات مباراة القمة."

وأوضح رشوان:"تصريحات أوسكار رويز تندرج قانونيًا تحت بند ظهور أدلة جديدة، وسيتم ضمها إلى مستندات القضية، بجانب تغريدة أحمد حسام ميدو التي أشار فيها إلى علمه المسبق بمواعيد المباريات."

واستكمل:"الأهلي لديه الحق في مخاطبة الجهات المختصة لاسترداد حقوقه، في ظل الخسائر والغرامات التي تعرض لها بسبب هذه الأزمة."

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتوقع أن اتحاد الكرة لم يقم من الأساس بمخاطبة أي اتحاد أوروبي لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة."

محمد رشوان الأهلي واتحاد الكرة برنامج نمبر وان مباراة القمة الأهلي النادي الأهلي

