شبانة: الأهلي سيمنع مسئولي اتحاد الكرة من دخول مقراته

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما حدث من جانب اتحاد الكرة في استقبال وفد النادي الأهلي يعد إهانة كبيرة للنادي وتاريخه، مشيرًا إلى أن طريقة التعامل لم تكن لائقة بحجم ومكانة ممثلي القلعة الحمراء.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "ما حدث من اتحاد الكرة مع وفد الأهلي يعد إهانة كبيرة للنادي وتاريخه، خاصة في ظل الطريقة التي تم بها استقبال الوفد، رغم أنهم يمثلون الأهلي وهم قامات كبيرة، وكان يجب التعامل معهم ببروتوكول يليق بهم."

وأضاف:" النادي الأهلي يدرس اتخاذ قرار بمنع أي مسؤول من الاتحاد الحالي من دخول مقرات النادي بشكل نهائي، سواء في المناسبات الرسمية أو الاحتفالات، وذلك ردًا على ما وصفه بالاستقبال غير اللائق لوفد النادي.

وتابع: "لم يكن سيحدث شيء لو قام مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، باستقبال وفد الأهلي والجلوس معهم، وتوضيح أنه لا يمكن استمرارهم في متابعة تقنية الفار، وأنه يجب وجود عنصر فني أو إداري."

وأتم شبانة:" اتحاد الكرة يدرس اتخاذ قرار برحيل أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر قناة "أون سبورت".