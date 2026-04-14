عامر حسين: الكرة المصرية تحتاج وقفة جادة.. ومشاكل التحكيم سهلة الحل

أكد عامر حسين أن هناك مشاكل كبيرة في انتظام المسابقات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تحتاج إلى وقفة جادة من جميع الأطراف من أجل معالجة الأزمات الحالية.

وأوضح عامر حسين في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti أن أغلب أزمات الكرة في مصر ترتبط بالتحكيم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه المشكلات ليست معقدة ويمكن حلها بسهولة إذا توفرت الإرادة والتنظيم.

وأضاف عامر حسين أنه بعد رحيله عن رئاسة لجنة المسابقات، تم تطبيق أحد أبرز المقترحات التي كان ينادي بها، وهو إلغاء نظام المؤجلات للأندية، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والانضباط في جدول المسابقة.