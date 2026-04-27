شبانة: كيف يقيم أوسكار رويز محمود عاشور حكم الفار الأول في أفريقيا؟

انتقد الإعلامي محمد شبانة أداء لجنة الحكام، متسائلًا عن أسباب إثارة الجدل حول الحكم الدولي محمود عاشور في الفترة الأخيرة، رغم اقترابه من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC":"كيف للسيد أوسكار رويز أن يجري استفتاءً على حكم بحجم محمود عاشور، وهو مقبل على المشاركة في كأس العالم، ويتم تسريب هذه الأمور للإعلام؟".

وأضاف:" لجنة الحكام تريد أن تظهر عاشور أنه المخطئ، والأمر تكرر بعد استدعاء الحكم في لقطة ركلة الجزاء خلال مباراة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية، وهي حالة مشابهة لما حدث في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا".

وتابع منتقدًا:"لجنة الحكام أصرت على تحميل محمود عاشور الخطأ في مباراة الأهلي وسيراميكا، رغم أن نفس الواقعة تكررت في مباراة أخرى، ما يثير العديد من علامات الاستفهام".

وأشار شبانة إلى وجود أزمة داخلية، قائلًا: "لو كانت هناك مشكلات بين الحكام، فمن المفترض أن تُناقش داخل الغرف المغلقة، لكن ما يحدث الآن يوضح أن هناك أزمة، خاصة مع غياب عاشور عن التكريم الأخير".

وأضاف:"يبدو أن هناك خلافًا بين محمود عاشور وأوسكار رويز، خاصة أن عاشور أكد عدم استمراره في التحكيم بعد كأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا:"محمود عاشور يمتلك تاريخًا مشرفًا في التحكيم المصري، وعمره 49 عامًا وما زال يقدم مستويات جيدة، فهل كل خبراء التحكيم في الكاف والفيفا مخطئون؟ وأوسكار هو الصح؟ ولماذا يتم تصدير المشهد بهذا الشكل؟".