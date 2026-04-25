94 صوتا ضد القرار.. لجنة الحكام تحسم موقفها من ركلة جزاء طلائع الجيش

أجري أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، تصويتًا على إحدى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي شهدتها مباراة طلائع الجيش أمام كهرباء الإسماعيلية، بشأن احتساب ركلة جزاء، وهي حالة جاءت مشابهة لواقعة في مباراة الأهلي وسيراميكا.

وبحسب ما كشفه الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على فيسبوك : "جاءت نتيجة التصويت لتؤكد أن 94 حكمًا رأوا أن اللعبة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، مقابل حكم واحد فقط قال إنها ركلة جزاء، وهو الحكم المساعد كريم السعيد.

وشملت الحالة حكم الساحة حمادة القلاوي، وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، حيث طُلب من الحكام إبداء آرائهم حول صحة احتساب ركلة الجزاء.

وأثارت نتيجة التصويت حالة من الجدل داخل الأوساط التحكيمية، في ظل تزايد النقاشات حول تباين القرارات في الحالات المتشابهة خلال مباريات الدوري المصري.