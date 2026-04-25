لتطوير المنظومة.. أوسكار رويز يواصل جولاته التحكيمية بالمحافظات

واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة أوسكار رويز، جولاتها بالمحافظات، حيث احتضنت الإسماعيلية معسكرًا جديدًا للحكام اليوم، في إطار خطة الإعداد المستمرة.

وتضمن المعسكر، اليوم، سلسلة من المحاضرات الفنية المتقدمة، ركزت على تحسين تمركز الحكم داخل الملعب وآليات التحرك السليم، إلى جانب تعزيز قدرته على إدارة اللقاء باستخدام أدواته المختلفة لفرض الانضباط والسيطرة.

كما تم استعراض عدد من الحالات التحكيمية داخل منطقة الجزاء، مع تحليلها بشكل عملي للوصول إلى أفضل القرارات التحكيمية.

وتأتي هذه الجولات، ضمن برنامج اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم المصري.