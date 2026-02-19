نجيب ساويرس: 4 آلاف جنيه في محفظتي للطوارئ.. وأخشى الحسد على أولادي رغم إيماننا

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل لافتة عن أسلوب حياته وطريقة تعامله مع المال، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 4 آلاف جنيه داخل محفظته لمواجهة أي ظرف مفاجئ أو لمساعدة محتاج قد يصادفه.

ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يجعله متمسكًا بوجود مبلغ نقدي دائمًا، سواء لتلبية احتياجات طارئة أو لمساعدة شخص بسيط يقابله في الطريق.

وأشار إلى أن محفظته تقتصر على النقود وبطاقات الائتمان فقط، لافتًا إلى أنه لا يضع صورًا عائلية بداخلها، كما يتجنب نشر صور أبنائه في وسائل الإعلام، خوفًا من الحسد، رغم إيمان الأسرة العميق بالله.

مخافة الله ومحبتَه

وأضاف أن والدته غرست فيهم منذ الصغر مخافة الله ومحبتَه، وهو ما انعكس على طريقة تفكيره وتعاملاته.

القيمة السوقية للشركات

وفيما يتعلق بتقييم نجاحه في عالم الأعمال، أكد ساويرس أن المعيار الأساسي لديه هو القيمة السوقية للشركات التي يمتلكها، معتبرًا أن نمو هذه القيمة هو المؤشر الحقيقي لنجاحه في إدارة استثماراته.