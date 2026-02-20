قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان وإدفو ونصر النوبة ..صور

محمد عبد الفتاح

 أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف بإفتتاح 5 مساجد جديدة عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير لها على نفقة الجهود الذاتية ، وتحت إشراف وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى.

وفى هذا الإطار فقد قام زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو نائباً عن محافظ أسوان ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور محمد حازم وكيل الوزارة بإفتتاح مسجد هيكل شرق البصيلية بمركز إدفو ، والمقام على مساحة 196 م2 بتكلفة 750 ألف جنيه .

افتتاح مساجد

فيما قام الشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد ، ونائب رئيس مدينة أسوان محمد ربيع بإفتتاح مسجد ساحة المدينة بأسوان بمساحة 270 م2 ، وبتكلفة 500 ألف جنيه ، بينما تم إفتتاح مسجد الإمام الرفاعى بمنطقة المحمودية بمساحة 170 م2 ، وبتكلفة 500 ألف جنيه ، ومسجد الحدود بمنطقة عزبة الحدود بحى شرق ، بحضور الشيخ مصطفى الغول ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والمقام على مساحة 180 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه ، وفى نفس السياق تم إفتتاح مسجد وادى العرب بمركز نصر النوبة بمساحة 191 م2 ، وبتكلفة 485 ألف جنيه .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سؤال الطفلة هبة

لماذا خلقنا الله؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب على سؤال طفلة

سيدنا علي

من هو محمد بن الحنفية؟.. الأزهر يوضح سيرة فقيه ورع تربى في بيت سيدنا علي

الدكتور عمرو الورداني

قلب جديد في رمضان.. عمرو الورداني يوضح كيفية القضاء على حالة الفراغ الداخلي

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

