افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان وإدفو ونصر النوبة ..صور

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الأوقاف بإفتتاح 5 مساجد جديدة عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير لها على نفقة الجهود الذاتية ، وتحت إشراف وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى.

وفى هذا الإطار فقد قام زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو نائباً عن محافظ أسوان ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور محمد حازم وكيل الوزارة بإفتتاح مسجد هيكل شرق البصيلية بمركز إدفو ، والمقام على مساحة 196 م2 بتكلفة 750 ألف جنيه .

افتتاح مساجد

فيما قام الشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد ، ونائب رئيس مدينة أسوان محمد ربيع بإفتتاح مسجد ساحة المدينة بأسوان بمساحة 270 م2 ، وبتكلفة 500 ألف جنيه ، بينما تم إفتتاح مسجد الإمام الرفاعى بمنطقة المحمودية بمساحة 170 م2 ، وبتكلفة 500 ألف جنيه ، ومسجد الحدود بمنطقة عزبة الحدود بحى شرق ، بحضور الشيخ مصطفى الغول ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والمقام على مساحة 180 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه ، وفى نفس السياق تم إفتتاح مسجد وادى العرب بمركز نصر النوبة بمساحة 191 م2 ، وبتكلفة 485 ألف جنيه .