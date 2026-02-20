قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ذكرى اعتزاله.. مسيرة لا تنسى لـ وائل جمعة

وائل جمعة
وائل جمعة
منتصر الرفاعي

في مثل هذا اليوم 20 فبراير قبل 12 عاما أسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ الكرة المصرية حين أعلن وائل جمعة قائد الأهلي اعتزاله كرة القدم رسميًا عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء، ليختتم مشوارا اسطوريا حافلا بالبطولات والإنجازات.

البدايات من الغربية إلى القلعة الحمراء

ولد وائل جمعة في 3 أغسطس 1975 بقرية الشين بمحافظة الغربية وبدأ مشواره الكروي في صفوف غزل المحلة مطلع التسعينيات قبل أن ينضم للفريق الأول عام 1994 ويستمر حتى 2001 مساهما في وصول الفريق إلى نهائي كأس مصر.

وفي يوليو 2001 انتقل إلى الأهلي، ليبدأ فصلا جديدا صنع خلاله مجده الكروي قبل أن يخوض تجربة احتراف قصيرة مع السيلية القطري في نوفمبر 2007 ثم عاد مجددا إلى الأهلي في مايو 2008 ليستمر حتى إعلان اعتزاله في مايو 2014.

صخرة الدفاع وحصاد البطولات

حقق وائل جمعة مع الأهلي 29 بطولة، من بينها:

8 ألقاب دوري مصري

3 كؤوس مصر

6 كؤوس سوبر مصري

6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا

5 ألقاب سوبر أفريقي

كأس الكونفدرالية 2014

برونزية كأس العالم للأندية 2006 في اليابان

كان جمعة أحد الأعمدة الرئيسية في الجيل الذهبي للأهلي وارتبط اسمه بالصلابة الدفاعية والروح القتالية في أصعب المواجهات.

إنجازات دولية بقميص المنتخب

خاض جمعة 117 مباراة دولية مع منتخب مصر بين عامي 2001 و2013، وحقق ثلاث بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وتم اختياره ضمن التشكيل المثالي في النسخ الثلاث.

كما توج مع المنتخب العسكري بكأس العالم العسكرية 2001 في مصر ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة وساهم في حصد ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس حوض النيل 2011.

مواجهات الكبار.. رجل لرجل

اعتاد وائل جمعة منذ بدايته مع الأهلي مواجهة أكبر نجوم العالم ففي أول ظهور له بالقاهرة أمام ريال مدريد عام 2001 تولى رقابة الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس قبل أن يكرر المشهد أمام النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا خلال مواجهة روما.

إفريقيا.. وقف سدا منيعا أمام الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صمويل إيتو وفي كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا واجه البرازيلي لويس فابيانو والإيطالي فابيو كوالياريلا بثبات وثقة.

بعد الاعتزال.. من الملعب إلى الإدارة والتحليل

لم يبتعد وائل جمعة عن كرة القدم بعد اعتزاله فاتجه إلى التحليل الكروي في أبرز القنوات العربية كما تولى منصب مدير الكرة في الأهلي وعمل مديرا لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

في ذكرى اعتزاله يبقى وائل جمعة واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية وقائدا كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات المجد.

وائل جمعة الأهلي بكأس السوبر الأفريقي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

محمد صلاح وعمر مرموش

قرارات مهمة في الدوريات الأوروبية لمراعاة اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان

إنتر ميلان الإيطالي

إنتر ميلان يكشف عن تفاصيل إصابة لاوتارو مارتينيز

عدي الدباغ

الصراع مشتعل .. ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم الجمعة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد