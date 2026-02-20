في ذكرى اعتزاله.. مسيرة لا تنسى لـ وائل جمعة

في مثل هذا اليوم 20 فبراير قبل 12 عاما أسدل الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ الكرة المصرية حين أعلن وائل جمعة قائد الأهلي اعتزاله كرة القدم رسميًا عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء، ليختتم مشوارا اسطوريا حافلا بالبطولات والإنجازات.

البدايات من الغربية إلى القلعة الحمراء

ولد وائل جمعة في 3 أغسطس 1975 بقرية الشين بمحافظة الغربية وبدأ مشواره الكروي في صفوف غزل المحلة مطلع التسعينيات قبل أن ينضم للفريق الأول عام 1994 ويستمر حتى 2001 مساهما في وصول الفريق إلى نهائي كأس مصر.

وفي يوليو 2001 انتقل إلى الأهلي، ليبدأ فصلا جديدا صنع خلاله مجده الكروي قبل أن يخوض تجربة احتراف قصيرة مع السيلية القطري في نوفمبر 2007 ثم عاد مجددا إلى الأهلي في مايو 2008 ليستمر حتى إعلان اعتزاله في مايو 2014.

صخرة الدفاع وحصاد البطولات

حقق وائل جمعة مع الأهلي 29 بطولة، من بينها:

8 ألقاب دوري مصري

3 كؤوس مصر

6 كؤوس سوبر مصري

6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا

5 ألقاب سوبر أفريقي

كأس الكونفدرالية 2014

برونزية كأس العالم للأندية 2006 في اليابان

كان جمعة أحد الأعمدة الرئيسية في الجيل الذهبي للأهلي وارتبط اسمه بالصلابة الدفاعية والروح القتالية في أصعب المواجهات.

إنجازات دولية بقميص المنتخب

خاض جمعة 117 مباراة دولية مع منتخب مصر بين عامي 2001 و2013، وحقق ثلاث بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وتم اختياره ضمن التشكيل المثالي في النسخ الثلاث.

كما توج مع المنتخب العسكري بكأس العالم العسكرية 2001 في مصر ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة وساهم في حصد ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس حوض النيل 2011.

مواجهات الكبار.. رجل لرجل

اعتاد وائل جمعة منذ بدايته مع الأهلي مواجهة أكبر نجوم العالم ففي أول ظهور له بالقاهرة أمام ريال مدريد عام 2001 تولى رقابة الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس قبل أن يكرر المشهد أمام النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا خلال مواجهة روما.

إفريقيا.. وقف سدا منيعا أمام الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صمويل إيتو وفي كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا واجه البرازيلي لويس فابيانو والإيطالي فابيو كوالياريلا بثبات وثقة.

بعد الاعتزال.. من الملعب إلى الإدارة والتحليل

لم يبتعد وائل جمعة عن كرة القدم بعد اعتزاله فاتجه إلى التحليل الكروي في أبرز القنوات العربية كما تولى منصب مدير الكرة في الأهلي وعمل مديرا لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

في ذكرى اعتزاله يبقى وائل جمعة واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية وقائدا كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات المجد.