خطة العميد لإعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني السفر الي العاصمة القطرية الدوحة يوم 23 مارس المقبل للمشاتركة فى "مهرجان قطر الرياضى" ومعسكر الفراعنة الإعدادي لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا، اعتبارا من 11 يونيو المقبل.

ويبدأ المعسكر المغلق المقبل يوم 21 مارس المقبل بالقاهرة ولمدة 48 ساعة قبل السفر الي قطر ، ورغم أن فترة التوقف الدولي تبدأ رسمياً يوم 23 وحتى 31 مارس، إلا أن "العميد" أبدى رغبة قوية في الدخول للمعسكر مبكرا، لتكثيف الجرعات التدريبية والعمل على رفع مستوى الانسجام بين العناصر المختارة، في ظل قوة المنافسين المنتظرين خلال هذا المعسكر الخارجي.

ويتضمن برنامج المنتخب في الدوحة للاستعداد قبل المشاركة في المونديال، خوض مواجهتين من العيار الثقيل، أولا مع المنتخب السعودي يوم 26 مارس، يعقبها مواجهة اسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته، وهي اللقاءات التي يطمح من خلالها حسام حسن للوقوف على مستوى اللاعبين البدني والتكتيكي أمام مدارس كروية متنوعة، كما تأتي هاتين الوديتين ضمن رؤية شاملة وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لضمان ظهور مشرف في المونديال.

وطالب حسام حسن من جهازة المعاون توفير تقارير فنية شاملة ومحدثة، لآخر معسكرين لمنتخبا السعودية وإسبانيا، بهدف تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافسين،.

ويختتم المنتخب الوطنى "سلسلة" ودياته الدولية بـ "موقعة كبرى"، مع نظيره البرازيلي، والتى ستقام لتقام في ولاية أوهايو الأمريكية مايو المقبل خلال المعسكر الأخير، لتكون مواجهة "راقصى السامبا" مسك الختام، وبمثابة البروفة النهائية والختام الأمثل، لبرنامج إعداد المنتخب الوطني، قبل الانخراط في منافسات المونديال.

كما استقر الجهاز الفني للمنتخب بشكل رسمي، على استدعاء 5 محترفين للمعسكر المقبل، بينما لا تزال المشاورات جارية بشأن بعض اللاعبين الشباب المحترفين فى الخارج، أبرزهم "الثلاثى" تيبو جابريال وعمر فايد وحمزة عبد الكريم، وسوف يعلن حسام حسن قائمة المحترفين لمباراتي السعودية وإسبانيا يوم 6 مارس المقبل.

