تحرير 306 محاضر وضبط لحوم وسلع غير صالحة خلال حملات تموينية بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نفذت بمختلف مراكز وأحياء المحافظة على مدار ثلاثة أيام متتالية، والتي أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 306 محاضر متنوعة للمخالفين، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، شنت حملات موسعة شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأسفرت الحملات في مجال الأسواق عن ضبط 180 كيلو لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و22 جوال دقيق بلدي مدعم قبل طرحه بالسوق السوداء، و5 أجولة ملح طعام غير صالح للاستهلاك، و12 كيلو حلوى منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من الزيوت العطرية مجهولة المصدر دون بيانات. كما تم ضبط أسطوانتي بوتاجاز منزليتين مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما، وتحرير 4 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفي قطاع المخابز البلدية تم تحرير 281 محضرًا تنوعت بين نقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بكافة المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني بما يضمن حماية حقوق المواطنين.