تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة إدخال هاتف لمحبسها لـ5 مارس

«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
قررت محكمة جنح بدر، تأجيل نظر محاكمة سارة خليفة في اتهامها بإدخال هاتف محمول إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون، إلى جلسة 5 مارس المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى واستكمال استعداداتها للمرافعة.

وأحالت النيابة العامة سارة خليفة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها تهمة تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسها، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة داخل المؤسسات العقابية.

وخلال الجلسة، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع على ملف القضية، فاستجابت المحكمة وقررت تأجيل نظر الدعوى.

و حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 2 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة سارة خليفة على خلفية اتهامها باحتجاز سائقها الخاص وهتك عرضه.

كانت جهات التحقيق قد أحالتها إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات تتعلق بهتك عرض شاب وتصويره عارياً.

