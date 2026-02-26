تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة إدخال هاتف لمحبسها لـ5 مارس

قررت محكمة جنح بدر، تأجيل نظر محاكمة سارة خليفة في اتهامها بإدخال هاتف محمول إلى داخل محبسها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل السجون، إلى جلسة 5 مارس المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى واستكمال استعداداتها للمرافعة.

وأحالت النيابة العامة سارة خليفة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها تهمة تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسها، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة داخل المؤسسات العقابية.

وخلال الجلسة، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع على ملف القضية، فاستجابت المحكمة وقررت تأجيل نظر الدعوى.

و حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 2 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة سارة خليفة على خلفية اتهامها باحتجاز سائقها الخاص وهتك عرضه.

كانت جهات التحقيق قد أحالتها إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات تتعلق بهتك عرض شاب وتصويره عارياً.