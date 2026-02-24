قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

 عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، لبحث إجراءات تأسيس مشروع “فوسكور” الصناعي بالمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا.

تفاصيل المشروع

ويُقام المشروع على مساحة 190 ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو 40 مليون دولار، ويستهدف رفع تركيز خامات الفوسفات منخفضة التركيز (18%–24%) لإنتاج نحو 3 ملايين طن سنويًا من الفوسفات عالي التركيز (32%–34%)، بما يسهم في تلبية الطلبين المحلي والعالمي على الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة.

وقد انتهت الشركة من تأسيس خط الإنتاج الأول، تمهيدًا لبدء تشغيل المرحلة الأولى خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 500 ألف طن سنويًا، يُوجَّه نحو 80% منها للتصدير.

وأكد المهندس الجوسقي، أن الموقع الاستراتيجي للمصنع داخل المنطقة الحرة بقفط يمنحه ميزة تنافسية قوية، نظرًا لوقوعه في قلب مناطق استخراج الفوسفات وارتباطه بميناء سفاجا، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل وتيسير عمليات التصدير.

كما أشار إلى أن الهيئة تتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير احتياجات المشروع من المرافق والمياه والطاقة، دعمًا لدوره في تطوير منظومة متكاملة لرفع كفاءة صناعات الفوسفات والأسمدة، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي في ظل التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الدولة في ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة المضافة العالمية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يومًا مقارنة بنحو 15.8 يومًا سابقًا، ما أسهم في تقليل تكاليف الشحن على الشركات المصرية بنحو 1.5 مليار دولار. كما لفت إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي بلغت نحو 550 مليار دولار، وشملت تطوير شبكات الطرق والموانئ وغيرها من المرافق الداعمة لمناخ الاستثمار والتصدير.

من جانبه، أوضح المهندس شريف زيد أن المشروع يستهدف تحويل خامات غير مستغلة إلى منتجات عالية القيمة المضافة متوافقة مع المعايير الأوروبية، من خلال توطين تقنيات وخبرات صينية وأوروبية متقدمة في رفع التركيز وتقليل الشوائب تُستخدم للمرة الأولى في السوق المصري. وأضاف أن معظم الإنتاج سيتم توجيهه إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستسهم كذلك في رفع كفاءة الفوسفات المستخرج من مشروعات أخرى، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الفوسفات والصناعات المرتبطة به.

هيئة الاستثمار استثمارات فوسفات قنا المنطقة الحرة بقفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

سيارات المسح

ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالمناطق السكنية بنجع حمادي

حملات إزالة بقنا

ضمن الموجة 28.. إزالة 49 حالة تعد واسترداد 7591 متر بقنا

حملات النظافة بقنا

محافظ قنا: رفع 227 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمركزي قنا وأبوتشت

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد