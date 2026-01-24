الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) استئناف رحلاتها إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة بعد تعليقها "مؤقتا بسبب طبيعة الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء "فرنس 24".

وكانت "إير فرانس" أعلنت في بيان لها أنه "نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق رحلاتها إلى دبي مؤقتا"، مشيرة إلى أنها "تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها"، لضمان "أعلى مستويات السلامة والأمان" لرحلاتها.



وألغت الشركة الجمعة رحلتين من باريس إلى دبي هما "إيه أف 660" و"إيه أف 658"، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما السبت على متن هاتين الطائرتين.



وأكدت أنها "تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها في وقت لاحق"، مشددة على أن سلامة عملائها وطواقمها تشكل "أولوية قصوى".