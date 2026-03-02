تختار صيني ولا ياباني.. 5 سيارات موديل 2026 بهذه الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار وبلد المنشأ والتجميع، منها السيارات الصينية واليابانية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني والياباني في مصر ضمن موديلات 2026، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12 ثانية، وبسعر يتراوح بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.

جيتور داشينج

تستخدم السيارة جيتور محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبسعر يتراوح بين 1,155,000 و 1,415,000 جنيه.

نيسان قشقاي

دعمت نيسان قشقاي بمحرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 148 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,409,900 و 1,844,900 جنيه.

شيرى اريزو 6 جي تي

تعتمد شيرى اريزو 6 جي تي على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، تيربو، بقوة 145 حصانًا، و482 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، ويتراوح سعر السيارة بين 839,900 و 899,900 جنيه.

روكس 01

زودت روكس 01 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 3,500,000 و 3,585,000 جنيه.