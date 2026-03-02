أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر.. هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



الكشف عن فولفو XC70 الهجينة الجديدة.. بقوة تصل لـ462 حصانًا

كشفت فولفو السويدية عن تقديم النسخة الهجينة الجديدة من XC70، حيث ينتمي الطراز الجديد إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجمع بين محرك احتراق تقليدي ونظام دفع كهربائي ضمن منظومة Plug-in Hybrid .

أشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. اركب زيرو

يحتوي السوق المصري على باقة من سيارات الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المختلفة، إلى جانب تنوع عناصر التصميم الخارجي، سواء من عائلة السيدان أو الكروس أوفر أو الهاتشباك.

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

كشفت كوبرا عن النسخة الأحدث من سيارتها Leon VZ خماسية الأبواب، والتي تندرج ضمن فئة الهاتشباك المدمجة عالية الأداء، مع باقة تطويرات ميكانيكية وتصميمية تعزز حضورها الرياضي على الطريق والحلبة.



هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. بتصميم رياضي

كشفت هوندا عن تقديم النسخة المحدثة من ZR-V تمهيدًا لطرحها في السوق الياباني ابتداءً من 26 مارس، وذلك بعد مرور قرابة أربعة أعوام على ظهورها الأول، حيث أصبحت ضمن من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق العالمي.

ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية.. وكم يبلغ سعرها؟

تقدم GMC الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية في الأسواق المختلفة،ومنها النسخة الشهيرة اكاديا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبارث 695 الإيطالية.. النسخة الأشرس من أيقونة FIAT| صور

لم تعد فيات 500 مجرد سيارة مدينة صغيرة ذات طابع كلاسيكي، بل تحولت عبر ذراعها الرياضي أبارث إلى منصة أداء مصغرة تحمل روح السباقات الإيطالية.