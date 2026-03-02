قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر.. هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


الكشف عن فولفو XC70 الهجينة الجديدة.. بقوة تصل لـ462 حصانًا
كشفت فولفو السويدية عن تقديم النسخة الهجينة الجديدة من XC70، حيث ينتمي الطراز الجديد إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجمع بين محرك احتراق تقليدي ونظام دفع كهربائي ضمن منظومة Plug-in Hybrid .

أشهر 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. اركب زيرو
يحتوي السوق المصري على باقة من سيارات الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المختلفة، إلى جانب تنوع عناصر التصميم الخارجي، سواء من عائلة السيدان أو الكروس أوفر أو الهاتشباك.

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج
كشفت كوبرا عن النسخة الأحدث من سيارتها Leon VZ خماسية الأبواب، والتي تندرج ضمن فئة الهاتشباك المدمجة عالية الأداء، مع باقة تطويرات ميكانيكية وتصميمية تعزز حضورها الرياضي على الطريق والحلبة.


هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. بتصميم رياضي
كشفت هوندا عن تقديم النسخة المحدثة من ZR-V تمهيدًا لطرحها في السوق الياباني ابتداءً من 26 مارس، وذلك بعد مرور قرابة أربعة أعوام على ظهورها الأول، حيث أصبحت ضمن من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق العالمي.

ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية.. وكم يبلغ سعرها؟
تقدم GMC الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية في الأسواق المختلفة،ومنها النسخة الشهيرة اكاديا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبارث 695 الإيطالية.. النسخة الأشرس من أيقونة FIAT| صور
لم تعد فيات 500 مجرد سيارة مدينة صغيرة ذات طابع كلاسيكي، بل تحولت عبر ذراعها الرياضي أبارث إلى منصة أداء مصغرة تحمل روح السباقات الإيطالية.

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

صدى البلد

صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

الرئيس السيسي وقداسة البابا تواضروس

شاهد.. البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

