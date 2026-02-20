قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات تقدم Topolino كورالو.. الأصغر حجمًا| صور

فيات Topolino كورالو
فيات Topolino كورالو
صبري طلبه

كشفت فيات عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Topolino كورالو، وهي سيارة كهربائية تنتمي إلى فئة المركبات متناهية الصغر المخصصة للتنقل داخل المدن، ويأتي الطراز بتقنيات منخفضة الانبعاثات، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالكامل.

تصميم فيات Topolino كورالو

تحافظ السيارة على فلسفة الحجم الصغير للغاية، مع هيكل أقرب إلى سيارات الهاتشباك المصغرة، ويتسم التصميم الخارجي بملامح دائرية واضحة، خاصة في المصابيح الأمامية التي تأتي بإضاءةLED ، إلى جانب مصابيح ضباب دائرية تعزز الطابع الكلاسيكي ولكن بمنظور عصري.

فيات Topolino كورالو

وتتميز النسخة كورالو بتدرج لوني واضح، حيث يأتي السقف بلون مختلف عن الهيكل، مع اعتماد لون أحمر مرجاني في بعض الإصدارات، ما يمنح السيارة طابعاً شبابياً، كما ترتكز على جنوط صغيرة الحجم تتناسب مع طبيعة الاستخدام داخل المدينة.

فيات Topolino كورالو

محرك وأداء فيات Topolinoكورالو

تعتمد Topolino كورالو على بطارية بسعة 5.4 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 75 كيلومتراً وفق معيارWMTC، وهو نطاق يتماشى مع الاستخدام اليومي داخل المدن والمناطق القريبة، وتعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط، ما يتيح لها بلوغ سرعة قصوى تبلغ 45 كيلومتراً في الساعة.

فيات Topolino كورالو

وتعتمد السيارة فيات Topolinoكورالو على مقصورة محدودة المساحة، لكنها مصممة بشكل عملي، تتوسطها عجلة قيادة بتصميم عصري، مع شاشة خلف المقود لعرض البيانات الأساسية، إضافة إلى شاشة عرض قياس 5.7 بوصة توفر المعلومات الضرورية للسائق، بالإضافة إلى مقصورة مميزة تعتمد على مقاعد عصرية.

فيات Topolino كورالو

السعر العالمي للسيارة فيات Topolinoكورالو

تُطرح فيات Topolino كورالو بسعر يبدأ من 9,990 يورو في الأسواق الأوروبية.

فيات Topolino Topolino كورالو فيات Topolino سيارة فيات Topolino السيارة فيات Topolino فيات Topolino كورالو سيارة فيات Topolino كورالو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

ترشيحاتنا

إيران

إيران للأمين العام للأمم المتحدة: سنرد "بحزم" على أي هجوم ضدنا

ترامب و أوباما

ترامب يعلق على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية: سرب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً

ترامب

تقرير: ترامب يدرس شن ضربة أولية محدودة حتى تقبل إيران مطالبه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد