فيات تقدم Topolino كورالو.. الأصغر حجمًا| صور

كشفت فيات عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Topolino كورالو، وهي سيارة كهربائية تنتمي إلى فئة المركبات متناهية الصغر المخصصة للتنقل داخل المدن، ويأتي الطراز بتقنيات منخفضة الانبعاثات، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالكامل.

تصميم فيات Topolino كورالو

تحافظ السيارة على فلسفة الحجم الصغير للغاية، مع هيكل أقرب إلى سيارات الهاتشباك المصغرة، ويتسم التصميم الخارجي بملامح دائرية واضحة، خاصة في المصابيح الأمامية التي تأتي بإضاءةLED ، إلى جانب مصابيح ضباب دائرية تعزز الطابع الكلاسيكي ولكن بمنظور عصري.

فيات Topolino كورالو

وتتميز النسخة كورالو بتدرج لوني واضح، حيث يأتي السقف بلون مختلف عن الهيكل، مع اعتماد لون أحمر مرجاني في بعض الإصدارات، ما يمنح السيارة طابعاً شبابياً، كما ترتكز على جنوط صغيرة الحجم تتناسب مع طبيعة الاستخدام داخل المدينة.

فيات Topolino كورالو

محرك وأداء فيات Topolinoكورالو

تعتمد Topolino كورالو على بطارية بسعة 5.4 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 75 كيلومتراً وفق معيارWMTC، وهو نطاق يتماشى مع الاستخدام اليومي داخل المدن والمناطق القريبة، وتعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط، ما يتيح لها بلوغ سرعة قصوى تبلغ 45 كيلومتراً في الساعة.

فيات Topolino كورالو

وتعتمد السيارة فيات Topolinoكورالو على مقصورة محدودة المساحة، لكنها مصممة بشكل عملي، تتوسطها عجلة قيادة بتصميم عصري، مع شاشة خلف المقود لعرض البيانات الأساسية، إضافة إلى شاشة عرض قياس 5.7 بوصة توفر المعلومات الضرورية للسائق، بالإضافة إلى مقصورة مميزة تعتمد على مقاعد عصرية.

فيات Topolino كورالو

السعر العالمي للسيارة فيات Topolinoكورالو

تُطرح فيات Topolino كورالو بسعر يبدأ من 9,990 يورو في الأسواق الأوروبية.