الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أخبار السيارات. عودة الوحش الياباني ومنافسة قوية مع الكبار.. فيات تقدم سيارتها العائلية Qubo L..مازدا تستعد لإطلاق CX-5

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


بقوة تتخطى 1000 حصان .. مواصفات BYD دينزا Z9 GT الجديدة
تواصل شركة BYD الصينية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال علامة دينزا، وذلك مع الكشف عن طراز Z9 GT الجديد، الذي يأتي ضمن فئة الواجن الرياضية، مع الجمع بين التصميم العملي والقدرات الكهربائية والهجينة المتقدمة.

بعد بيع ملايين النسخ .. مازدا تستعد لإطلاق CX-5 الكروس أوفر الجديدة
تستعد مازدا اليابانية لإطلاق الجيل الثالث من طراز CX-5 مع بداية هذا العام، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر حضورًا في تاريخ العلامة اليابانية.

تويوتا سنشري كوبيه.. عودة الوحش الياباني ومنافسة قوية مع الكبار
تستعد شركة تويوتا اليابانية لإثارة مفاجأة في سوق السيارات الفاخرة، مع إعلانها عن خطط لإطلاق طراز سنشري كوبيه الجديد في عام 2027، بالتزامن مع الذكرى الستين لطراز سنشري الأيقوني. 

فيات تقدم سيارتها العائلية الجديدة Qubo L .. صور
كشفت فيات الإيطالية عن تقديم طرازها الجديد صاحب اللقب Qubo L، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي تأتي موجهة للعائلات بشكل كبير حيث تنتمي إلى فئة الفان، بالإضافة إلى إصدار اخر قياسي.

تصل لـ 544 حصانًا.. كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 الجديدة
تواصل علامة زيكر توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طراز 001 الجديد، الذي يأتي ضمن الفئة الكهربائية متوسطة الحجم، مع تصميم رياضي وباقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب الخيارات الفنية والمدى.

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

