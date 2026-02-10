أخبار السيارات. عودة الوحش الياباني ومنافسة قوية مع الكبار.. فيات تقدم سيارتها العائلية Qubo L..مازدا تستعد لإطلاق CX-5

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقوة تتخطى 1000 حصان .. مواصفات BYD دينزا Z9 GT الجديدة

تواصل شركة BYD الصينية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال علامة دينزا، وذلك مع الكشف عن طراز Z9 GT الجديد، الذي يأتي ضمن فئة الواجن الرياضية، مع الجمع بين التصميم العملي والقدرات الكهربائية والهجينة المتقدمة.

بعد بيع ملايين النسخ .. مازدا تستعد لإطلاق CX-5 الكروس أوفر الجديدة

تستعد مازدا اليابانية لإطلاق الجيل الثالث من طراز CX-5 مع بداية هذا العام، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر حضورًا في تاريخ العلامة اليابانية.

تويوتا سنشري كوبيه.. عودة الوحش الياباني ومنافسة قوية مع الكبار

تستعد شركة تويوتا اليابانية لإثارة مفاجأة في سوق السيارات الفاخرة، مع إعلانها عن خطط لإطلاق طراز سنشري كوبيه الجديد في عام 2027، بالتزامن مع الذكرى الستين لطراز سنشري الأيقوني.

فيات تقدم سيارتها العائلية الجديدة Qubo L .. صور

كشفت فيات الإيطالية عن تقديم طرازها الجديد صاحب اللقب Qubo L، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي تأتي موجهة للعائلات بشكل كبير حيث تنتمي إلى فئة الفان، بالإضافة إلى إصدار اخر قياسي.

تصل لـ 544 حصانًا.. كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 الجديدة

تواصل علامة زيكر توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طراز 001 الجديد، الذي يأتي ضمن الفئة الكهربائية متوسطة الحجم، مع تصميم رياضي وباقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب الخيارات الفنية والمدى.