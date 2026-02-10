تصل لـ 544 حصانًا.. كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 الجديدة

تواصل علامة زيكر توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طراز 001 الجديد، الذي يأتي ضمن الفئة الكهربائية متوسطة الحجم، مع تصميم رياضي وباقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب الخيارات الفنية والمدى.

محرك وأداء زيكر 001

تعتمد الفئة الأساسية من زيكر 001 على محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يقدّم قوة تبلغ 272 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، وتتسارع هذه النسخة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 620 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

زيكر 001

وتعتمد زيكر 001 في الفئات الأعلى تجهيزًا على محركين كهربائيين، أحدهما على المحور الأمامي والآخر على الخلفي، لتوفير نظام دفع كلي، وتصل القوة الإجمالية في هذه النسخ إلى 544 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 686 نيوتن متر.

وتنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، ويختلف مدى القيادة بين هذه الفئات، إذ يصل إلى 590 كيلومترًا في نسخة، وينخفض إلى نحو 580 كيلومترًا في النسخة الأعلى تجهيزًا.

أبعاد وتصميم زيكر 001

تأتي زيكر 001 بأبعاد كبيرة نسبيًا، حيث يبلغ طولها 4,955 ملم، مع عرض يصل إلى 1,999 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2,999 ملم، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 21 أو 22 بوصة، إلى جانب نظام تعليق هوائي متكيف، كما تشمل التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وإضاءة نهارية، مع فتحة سقف بانورامية ومرايا كهربائية قابلة للطي والتدفئة.

زيكر 001

مقصورة وتجهيزات زيكر 001

تعتمد المقصورة الداخلية على شاشة عدادات قياس 8.8 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة بقياس 15.4 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تتوفر تقنية العرض على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي يتراوح بين 8 و11 مكبر صوت حسب الفئة، وتشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

تحصل زيكر 001 على حزمة أمان تشمل 7 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم الإلكتروني بالثبات، ومساعد نزول المنحدرات، وفرامل الطوارئ الذاتية.

زيكر 001

كما تضم السيارة مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي. وتدعم هذه الأنظمة حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى كاميرا مدمجة لتسجيل الرحلات.