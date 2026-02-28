قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد
بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية
رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الـ SUV .. المواصفات الكاملة لسيارة GMC يوكن الرياضية| صور

السيارة GMC يوكن
السيارة GMC يوكن
صبري طلبه

تعد السيارة GMC يوكن واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع توفير باقة كبيرة من التجهيزات، بالإضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 7 أو 8 مقاعد، ومحرك بقوة تصل إلى 420 حصانًا.

محركات السيارة GMC يوكن 

تعتمد السيارة على محركين من فئة V8، الأول يأتي بسعة 5.3 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ويولد قوة تبلغ 355 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 519 نيوتن متر. 

السيارة GMC يوكن 

أما المحرك الثاني فيرتفع بسعته إلى 6.2 لتر، لكنه يرفع سقف الأداء إلى 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن متر، ويقترن كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

مقصورة وتجهيزات GMC يوكن 

تتجه المقصورة إلى الطابع الرقمي الواضح، إذ تتوسطها شاشة معلومات وترفيه قياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى تكامل لاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح استخدام تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى توصيلات سلكية، ويعزز التجربة نظام صوتي مكوّن من 10 سماعات من Bose.

السيارة GMC يوكن 

وتظهر شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة تعرض بيانات القيادة بصورة واضحة وقابلة للتخصيص، كما يتوفر نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ما يسمح بمتابعة السرعة والتنبيهات دون تحويل النظر عن الطريق. 

السيارة GMC يوكن 

ويأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة وتقنية الذاكرة، فيما تحصل المقاعد الأمامية على تعديلات كهربائية مع ذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، ويكتمل ذلك بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق يتيح توزيع درجات الحرارة بشكل مستقل بين الركاب.

السيارة GMC يوكن 

سيارة GMC يوكن ووسائل الأمان

تضم السيارة GMC يوكن سبع وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، وتدعمها أنظمة الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

السيارة GMC يوكن 

يتوفر في GMC يوكن مثبت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تعمل ذاتيًا عند الحاجة، وتشمل التقنيات كذلك مراقبة المسار وتنبيه الانحراف، ونظام مراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية عند الرجوع، فضلًا عن كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

GMC يوكن GMC يوكن السيارة GMC يوكن مواصفات السيارة السيارة GMC يوكن سيارة السيارة GMC يوكن السيارة GMC يوكن الرياضية السيارة GMC يوكن 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد