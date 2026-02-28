وحش الـ SUV .. المواصفات الكاملة لسيارة GMC يوكن الرياضية| صور

تعد السيارة GMC يوكن واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، مع توفير باقة كبيرة من التجهيزات، بالإضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 7 أو 8 مقاعد، ومحرك بقوة تصل إلى 420 حصانًا.

محركات السيارة GMC يوكن

تعتمد السيارة على محركين من فئة V8، الأول يأتي بسعة 5.3 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ويولد قوة تبلغ 355 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 519 نيوتن متر.

أما المحرك الثاني فيرتفع بسعته إلى 6.2 لتر، لكنه يرفع سقف الأداء إلى 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن متر، ويقترن كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

مقصورة وتجهيزات GMC يوكن

تتجه المقصورة إلى الطابع الرقمي الواضح، إذ تتوسطها شاشة معلومات وترفيه قياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى تكامل لاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح استخدام تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى توصيلات سلكية، ويعزز التجربة نظام صوتي مكوّن من 10 سماعات من Bose.

وتظهر شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة تعرض بيانات القيادة بصورة واضحة وقابلة للتخصيص، كما يتوفر نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ما يسمح بمتابعة السرعة والتنبيهات دون تحويل النظر عن الطريق.

ويأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة وتقنية الذاكرة، فيما تحصل المقاعد الأمامية على تعديلات كهربائية مع ذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، ويكتمل ذلك بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق يتيح توزيع درجات الحرارة بشكل مستقل بين الركاب.

سيارة GMC يوكن ووسائل الأمان

تضم السيارة GMC يوكن سبع وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، وتدعمها أنظمة الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

يتوفر في GMC يوكن مثبت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تعمل ذاتيًا عند الحاجة، وتشمل التقنيات كذلك مراقبة المسار وتنبيه الانحراف، ونظام مراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية عند الرجوع، فضلًا عن كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.