قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
الرئيس السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران
أرسنال يفوز على تشيلسي 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية.. وكم يبلغ سعرها؟

GMC أكاديا
GMC أكاديا
صبري طلبه

تقدم GMC الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية في الأسواق المختلفة،ومنها النسخة الشهيرة اكاديا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم GMC أكاديا

تأتي GMC أكاديا بأبعاد رياضية، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,917 مم، مع عرض يصل إلى 1,915 مم وارتفاع عند 1,676 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,857 مم، ويصل وزن السيارة فارغة إلى 2,037 كجم.

GMC أكاديا 

تعتمد GMC أكاديا على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية ذاتها، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 17 أو 20 بوصة بحسب الفئة، مع مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف، وتدعم الضبط والطي الكهربائي.

محركات وأداء GMC أكاديا 

تتوفر أكاديا بمحركين يعملان بالبنزين، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر يولد قوة تبلغ 310 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 366 نيوتن متر، يرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 9 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام الدفع الأمامي أو الرباعي، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 12.3 كم/لتر للدفع الأمامي و11.9 كم/لتر للرباعي.

GMC أكاديا 

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة 230 حصانًا وعزم 350 نيوتن متر، ويتصل هو الآخر بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظامي دفع أمامي أو رباعي، وبمعدل استهلاك أعلى تصل إلى 14.4 كم/لتر في نسخة الدفع الأمامي و13.8 كم/لتر للرباعي، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 73 لترًا.

سيارة GMC أكاديا وتقنيات الحماية 

تعتمد أكاديا على حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تبدأ بثماني وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية إضافة إلى وسادة ركبة السائق، وتضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، إلى جانب أنظمة مساعدة الركن الأمامية والخلفية.

GMC أكاديا 

كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام التحذير من مغادرة المسار مع خاصية الحفاظ عليه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتدعم السيارة كاميرا خلفية، ونظام مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، فضلًا عن مثبت سرعة متكيف.

مقصورة وتجهيزات GMC أكاديا

يحصل السائق على مقعد كهربائي مع خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد، فيما يدعم مقعد الراكب الأمامي التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد أيضًا، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس ذاته.

وتوفر أكاديا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ونظامًا صوتيًا من Bose يتوفر بـ8 أو 12 سماعة حسب الفئة، إضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 6 بوصات، كما تتضمن المقصورة خمسة منافذ USB، ونظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق تحكم مستقلة.

السعر العالمي لسيارة GMC أكاديا

يبدأ السعر العالمي لسيارة أكاديا من نحو 44 ألف دولار أمريكي، ويصل في الفئات الأعلى تجهيزًا إلى قرابة 55 ألف دولار أمريكي.

GMC اكاديا GMC أكاديا مواصفات GMC أكاديا سيارة GMC أكاديا السيارة GMC أكاديا سعر GMC أكاديا سعر السيارة GMC أكاديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العراقي يدعو الدول الأوربية للضغط باتجاه وقف الحرب وتهدئة الأوضاع

وزير الخارجية العراقي يدعو الدول الأوربية للضغط باتجاه وقف الحرب وتهدئة الأوضاع

نتنياهو

نتنياهو: هذه أيام عصيبة.. والضربات على إيران ستتصاعد خلال الأيام المقبلة

استشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على "جباليا" شمال غزة

استشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على جباليا شمال غزة

بالصور

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد