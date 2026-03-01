ماذا تقدم GMC أكاديا الرياضية.. وكم يبلغ سعرها؟

تقدم GMC الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية في الأسواق المختلفة،ومنها النسخة الشهيرة اكاديا، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم GMC أكاديا

تأتي GMC أكاديا بأبعاد رياضية، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,917 مم، مع عرض يصل إلى 1,915 مم وارتفاع عند 1,676 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,857 مم، ويصل وزن السيارة فارغة إلى 2,037 كجم.

GMC أكاديا

تعتمد GMC أكاديا على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية ذاتها، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 17 أو 20 بوصة بحسب الفئة، مع مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف، وتدعم الضبط والطي الكهربائي.

محركات وأداء GMC أكاديا

تتوفر أكاديا بمحركين يعملان بالبنزين، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر يولد قوة تبلغ 310 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 366 نيوتن متر، يرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 9 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام الدفع الأمامي أو الرباعي، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 12.3 كم/لتر للدفع الأمامي و11.9 كم/لتر للرباعي.

GMC أكاديا

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة 230 حصانًا وعزم 350 نيوتن متر، ويتصل هو الآخر بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظامي دفع أمامي أو رباعي، وبمعدل استهلاك أعلى تصل إلى 14.4 كم/لتر في نسخة الدفع الأمامي و13.8 كم/لتر للرباعي، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 73 لترًا.

سيارة GMC أكاديا وتقنيات الحماية

تعتمد أكاديا على حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تبدأ بثماني وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية إضافة إلى وسادة ركبة السائق، وتضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، إلى جانب أنظمة مساعدة الركن الأمامية والخلفية.

GMC أكاديا

كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام التحذير من مغادرة المسار مع خاصية الحفاظ عليه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وتدعم السيارة كاميرا خلفية، ونظام مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، فضلًا عن مثبت سرعة متكيف.

مقصورة وتجهيزات GMC أكاديا

يحصل السائق على مقعد كهربائي مع خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد، فيما يدعم مقعد الراكب الأمامي التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد أيضًا، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس ذاته.

وتوفر أكاديا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ونظامًا صوتيًا من Bose يتوفر بـ8 أو 12 سماعة حسب الفئة، إضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 6 بوصات، كما تتضمن المقصورة خمسة منافذ USB، ونظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق تحكم مستقلة.

السعر العالمي لسيارة GMC أكاديا

يبدأ السعر العالمي لسيارة أكاديا من نحو 44 ألف دولار أمريكي، ويصل في الفئات الأعلى تجهيزًا إلى قرابة 55 ألف دولار أمريكي.