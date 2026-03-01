هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. بتصميم رياضي

كشفت هوندا عن تقديم النسخة المحدثة من ZR-V تمهيدًا لطرحها في السوق الياباني ابتداءً من 26 مارس، وذلك بعد مرور قرابة أربعة أعوام على ظهورها الأول، حيث أصبحت ضمن من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق العالمي.

هوندا ZR-V والتقنية الهجينة

تتجه هوندا إلى حصر خيارات ZR-V 2026 في اليابان بمنظومة هجينة سعة 2.0 لتر تعمل بتقنية e:HEV، بعد استبعاد محرك البنزين التوربيني سعة 1.5 لتر من التشكيلة.

هوندا ZR-V

ويولد النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 181 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن نطاق أداء متوازن يجمع بين الاستجابة والكفاءة، وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو رباعي.

ويعكس هذا التوجه تركيز هوندا على تقنيات الكهرباء الجزئية باعتبارها خيارًا وسيطًا بين محركات الاحتراق التقليدية والسيارات الكهربائية بالكامل.

تصميم هوندا ZR-V

يحمل التصميم الخارجي للنسخة الجديدة ملامح أكثر حدة مقارنة بالإصدار السابق، مع شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات تتضمن قضبان طولية، كما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم انسيابي يعمل بتقنيةLED ، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، تسهم في إبراز الطابع الرياضي للهيكل.

وتشمل خيارات الطلاء الخارجي ألوانًا جديدة ومتجددة، من بينها الأزرق اللؤلؤي المستوحى من أعماق البحر، والأسود اللؤلؤي، والرمادي المعدني، وهي ألوان تعكس توجهًا نحو إبراز التفاصيل التصميمية الدقيقة في خطوط الهيكل.

هوندا ZR-V

مقصورة وتجهيزات هوندا ZR-V

تعتمد ZR-V 2026 على بيئة قيادة رقمية تتصدرها لوحة عدادات قياس 10.2 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم أنظمة جوجل و Apple CarPlay وAndroid Auto، كما زُوّدت السيارة بنظام صوتي فاخر من Bose يتألف من 12 سماعة، وتضم المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع باقة من أنظمة السلامة والمساعدة.

السعر المتوقع لسيارة هوندا ZR-Vفي السوق الياباني

بحسب بعض التقارير العالمية، يُتوقع أن يبدأ سعر هوندا ZR-V 2026 في اليابان من نحو 3,707,000 ين، أي ما يعادل قرابة 23,800 دولار، فيما قد يصل سعر الفئات الأعلى إلى حوالي 4,727,800 ين، بما يعادل نحو 30,300 دولار.