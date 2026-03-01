قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هوندا تكشف الستار عن ZR-V الجديدة.. بتصميم رياضي

هوندا ZR-V
هوندا ZR-V
صبري طلبه

كشفت هوندا عن تقديم النسخة المحدثة من ZR-V تمهيدًا لطرحها في السوق الياباني ابتداءً من 26 مارس، وذلك بعد مرور قرابة أربعة أعوام على ظهورها الأول، حيث أصبحت ضمن من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق العالمي.

هوندا ZR-V والتقنية الهجينة 

تتجه هوندا إلى حصر خيارات ZR-V 2026 في اليابان بمنظومة هجينة سعة 2.0 لتر تعمل بتقنية e:HEV، بعد استبعاد محرك البنزين التوربيني سعة 1.5 لتر من التشكيلة.

هوندا ZR-V 

ويولد النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 181 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن نطاق أداء متوازن يجمع بين الاستجابة والكفاءة، وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع، إما أمامي أو رباعي.

ويعكس هذا التوجه تركيز هوندا على تقنيات الكهرباء الجزئية باعتبارها خيارًا وسيطًا بين محركات الاحتراق التقليدية والسيارات الكهربائية بالكامل.

تصميم هوندا ZR-V

يحمل التصميم الخارجي للنسخة الجديدة ملامح أكثر حدة مقارنة بالإصدار السابق، مع شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات تتضمن قضبان طولية، كما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم انسيابي يعمل بتقنيةLED ، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، تسهم في إبراز الطابع الرياضي للهيكل.

وتشمل خيارات الطلاء الخارجي ألوانًا جديدة ومتجددة، من بينها الأزرق اللؤلؤي المستوحى من أعماق البحر، والأسود اللؤلؤي، والرمادي المعدني، وهي ألوان تعكس توجهًا نحو إبراز التفاصيل التصميمية الدقيقة في خطوط الهيكل.

هوندا ZR-V 

مقصورة وتجهيزات هوندا ZR-V

تعتمد ZR-V 2026 على بيئة قيادة رقمية تتصدرها لوحة عدادات قياس 10.2 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم أنظمة جوجل و Apple CarPlay وAndroid Auto،  كما زُوّدت السيارة بنظام صوتي فاخر من Bose يتألف من 12 سماعة، وتضم المقصورة أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع باقة من أنظمة السلامة والمساعدة.

السعر المتوقع لسيارة هوندا ZR-Vفي السوق الياباني

بحسب بعض التقارير العالمية، يُتوقع أن يبدأ سعر هوندا ZR-V 2026 في اليابان من نحو 3,707,000 ين، أي ما يعادل قرابة 23,800 دولار، فيما قد يصل سعر الفئات الأعلى إلى حوالي 4,727,800 ين، بما يعادل نحو 30,300 دولار. 

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حسين ابو العطا

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي فى حفل إفطار القوات المسلحة وثيقة سياسية بالغة الأهمية

النائبة نجلاء العسيلي

طلب إحاطة بشأن زحف البناء المخالف في منفلوط والقوصية وديروط

رشاد عبد الغني

خبير سياسي: الموقف المصري من التصعيد العسكري بالمنطقة متوازن

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

