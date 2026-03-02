قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إكس بنج الصينية تقدم سيارتها الجديدة X9.. بهذا السعر

إكس بنج X9
إكس بنج X9
صبري طلبه

تعزز إكس بنج الصينية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة المقدمة في الصين، صاحبة اللقب X9، والتي تنتمي إلى عائلة الميني فان الكهربائية.

أبعاد وتصميم إكس بنج X9

تدخل إكس بنج X9 فئة المركبات متعددة الاستخدامات بحجم كامل، مستندة إلى قاعدة عجلات بطول 3.160 متر، ما يمنحها مساحة داخلية واسعة مخصصة للركاب، ويبلغ طول السيارة 5.316 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.988 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.785 متر، وهي أرقام تضعها ضمن فئة الميني فان الكهربائية كبيرة الحجم.

 إكس بنج X9

وتتوفر السيارة بستة ألوان خارجية تشمل البنفسجي والأخضر والأسود والرمادي والفضي والأبيض، بينما تتضمن الواجهة الأمامية مصابيح نحيفة المظهر، مدعومة بوحدات إضاءة LED حادة التصميم، كما تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية ضمن الهيكل، ما يساهم في تحسين الانسيابية وتقليل مقاومة الهواء، وترتكز X9 على جنوط قياس 19 بوصة.

إكس بنج X9 والأداء الفني 

تقدم إكس بنج X9 أكثر من تكوين لمنظومة الحركة، حيث تتوفر نسخة بمحرك كهربائي واحد مثبت على المحور الأمامي بقوة 235 كيلوواط، أي ما يعادل 315 حصاناً، كما تتوفر نسخة دفع رباعي بقوة إجمالية تصل إلى 370 كيلوواط، ما يعادل 496 حصاناً.

 إكس بنج X9

وتشمل الخيارات أيضاً إصدار Ultra SE يعمل بتقنيةEREV ، يعتمد على محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي بقوة 210 كيلوواط، أي ما يعادل 282 حصاناً، مع بطارية من نوع LFP بسعة 63.3 كيلوواط ساعة.

وتتوفر السيارة بحزم بطاريات متعددة، منها بطارية بسعة 94.8 كيلوواط ساعة، إضافة إلى بطارية ثلاثية من نوع NMC بسعة 110 كيلوواط ساعة، ويتراوح مدى القيادة بين 650 و750 كيلومتراً حسب الفئة وسعة البطارية.

 إكس بنج X9

مقصورة وتجهيزات إكس بنج X9

تعتمد X9 على تصميم يرتكز على الشاشات الكبيرة، حيث تضم شاشة وسطية قياس 17.3 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة أمام السائق، كما تتوفر شاشة سقفية بقياس 21.4 بوصة موجهة للركاب في الخلف، وتشمل التجهيزات نظاماً صوتياً ترفيهياً متكاملاً، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة إكس بنج X9 عالميًا 

تُطرح إكس بنج X9 في الصين بسعر يتراوح بين 309,800 و369,800 يوان، ما يعادل نحو 45,170 إلى 53,920 دولاراً أمريكياً.

إكس بنج إكس بنج X9 سيارة إكس بنج X9 مواصفات إكس بنج X9 السيارة إكس بنج X9 سعر إكس بنج X9 سعر السيارة إكس بنج X9 إكس بنج X9 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«مكتبة لكل بيت» تنشر المعرفة في معارض وفعاليات هيئة الكتاب

ليالي رمضان

ليالي رمضان تضيء مسارح الثقافة.. إبداع متجدد من الشرقية إلى المحلة

المجني عليه

تفاصيل القبض على قاتل شقيق زوجته عقب ادائه صلاة التراويح بالغربية

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد