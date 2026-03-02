إكس بنج الصينية تقدم سيارتها الجديدة X9.. بهذا السعر

تعزز إكس بنج الصينية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة المقدمة في الصين، صاحبة اللقب X9، والتي تنتمي إلى عائلة الميني فان الكهربائية.

أبعاد وتصميم إكس بنج X9

تدخل إكس بنج X9 فئة المركبات متعددة الاستخدامات بحجم كامل، مستندة إلى قاعدة عجلات بطول 3.160 متر، ما يمنحها مساحة داخلية واسعة مخصصة للركاب، ويبلغ طول السيارة 5.316 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.988 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.785 متر، وهي أرقام تضعها ضمن فئة الميني فان الكهربائية كبيرة الحجم.

إكس بنج X9

وتتوفر السيارة بستة ألوان خارجية تشمل البنفسجي والأخضر والأسود والرمادي والفضي والأبيض، بينما تتضمن الواجهة الأمامية مصابيح نحيفة المظهر، مدعومة بوحدات إضاءة LED حادة التصميم، كما تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية ضمن الهيكل، ما يساهم في تحسين الانسيابية وتقليل مقاومة الهواء، وترتكز X9 على جنوط قياس 19 بوصة.

إكس بنج X9 والأداء الفني

تقدم إكس بنج X9 أكثر من تكوين لمنظومة الحركة، حيث تتوفر نسخة بمحرك كهربائي واحد مثبت على المحور الأمامي بقوة 235 كيلوواط، أي ما يعادل 315 حصاناً، كما تتوفر نسخة دفع رباعي بقوة إجمالية تصل إلى 370 كيلوواط، ما يعادل 496 حصاناً.

إكس بنج X9

وتشمل الخيارات أيضاً إصدار Ultra SE يعمل بتقنيةEREV ، يعتمد على محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي بقوة 210 كيلوواط، أي ما يعادل 282 حصاناً، مع بطارية من نوع LFP بسعة 63.3 كيلوواط ساعة.

وتتوفر السيارة بحزم بطاريات متعددة، منها بطارية بسعة 94.8 كيلوواط ساعة، إضافة إلى بطارية ثلاثية من نوع NMC بسعة 110 كيلوواط ساعة، ويتراوح مدى القيادة بين 650 و750 كيلومتراً حسب الفئة وسعة البطارية.

إكس بنج X9

مقصورة وتجهيزات إكس بنج X9

تعتمد X9 على تصميم يرتكز على الشاشات الكبيرة، حيث تضم شاشة وسطية قياس 17.3 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة أمام السائق، كما تتوفر شاشة سقفية بقياس 21.4 بوصة موجهة للركاب في الخلف، وتشمل التجهيزات نظاماً صوتياً ترفيهياً متكاملاً، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة إكس بنج X9 عالميًا

تُطرح إكس بنج X9 في الصين بسعر يتراوح بين 309,800 و369,800 يوان، ما يعادل نحو 45,170 إلى 53,920 دولاراً أمريكياً.