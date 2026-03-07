قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جراحة دقيقة تنقذ رضيعًا من ناسور بين المريء والقصبة الهوائية بمستشفى طلخا في الدقهلية

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

أعلن  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ طفل حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعًا واحدًا ويزن نحو 2 كيلوجرام، كان يعاني من ناسور خلقي بين المريء والقصبة الهوائية (TEF)، إلى جانب بعض المشكلات القلبية، وهي من الحالات الجراحية الدقيقة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا ودقة عالية لإنقاذ حياة المريض.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة شديدة في التغذية والتنفس نتيجة وجود الناسور الخلقي، وعلى الفور تم تقييم الحالة من قبل الفريق الطبي المتخصص واتخاذ قرار التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياته.

وأضاف أن الفريق الطبي نجح في إجراء الإصلاح الجراحي للناسور وإعادة توصيل المريء بنجاح في عملية دقيقة داخل غرفة العمليات، مؤكدًا أن مثل هذه الجراحات تتطلب خبرة كبيرة وتنسيقًا كاملاً بين فرق الجراحة والتخدير والتمريض.

وأشار "الجزار" إلى أن حالة الطفل مستقرة حاليًا بعد إجراء الجراحة، حيث تم نقله إلى وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة لحين تحسن حالته بشكل كامل.

وأكدت الدكتورة لميس حمدي مدير مستشفى طلخا المركزي، أن نجاح هذه الجراحة يعكس كفاءة الفرق الطبية بالمستشفى وجاهزية غرف العمليات ووحدات الرعاية للتعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والحرجة، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تحرص على دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.

وضم الفريق الطبي المشارك في الجراحة من قسم جراحة الأطفال الدكتور شريف مدحت استشاري ومدرس جراحات الأطفال بكلية طب المنصورة، والدكتور مؤمن منصور أخصائي جراحة الأطفال، ومن قسم التخدير الدكتورة بسمة محمد غنيم استشاري وأستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية طب المنصورة، إلى جانب فني التخدير أحمد عمرو شعبان.

وشارك في دعم العملية داخل غرفة العمليات  ندى الحسنين شوقي مشرفة العمليات، وفريق تمريض العمليات  حنان أحمد محمد و عفاف عبد الله عبد الرحمن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الجراحة تمثل نموذجًا مشرفًا لجهود الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، وتعكس ما يقدمه الأطباء والتمريض من جهود إنسانية كبيرة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة في الحالات الدقيقة والحرجة.

وتوجه الجزار بالشكر إلى الدكتورة لميس حمدي مدير مستشفى طلخا المركزي، وكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريضي، وجميع العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم المخلصة 

الدقهلية محافظه طلخا صخة

