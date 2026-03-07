محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة عدد كبير من المخالفات خلال الفترة الأخيرة، كما تم إزالة 8 حالات اليوم بمركزي المنصورة وطلخا.

في مركز المنصورة قام المحاسب محمد عبد الباقي بمتابعة أعمال إزالة سقف الدور الثاني العلوي على مساحة 120م بدون ترخيص بقرية تلبانة، بالإضافة إلى إزالة سور بالطوب البلوك الأبيض بطول 10 متر وارتفاع 2 متر بقرية سلامون القماش، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.

وفي مركز طلخا، تابع اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، وتحت إشراف وليد الموجي نائب رئيس المدينة، أعمال إزالة تعدي على أرض زراعية بالبلوك الأبيض على مساحة 3 قيراط بالوحدة المحلية بالمنيل مركز طلخا، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 200 متر بكفر دميرة، وإزالة على 3 حالات تعدي بالبناء على بإجمالي مساحة 450 متر بالمنيل، وإزالة تعدي بالبلوك الأبيض على مساحة 150 متر بقرية الاورمان.