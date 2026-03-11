قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي
محمد البدوي

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن تجربتها في الأعمال الدرامية التي جمعتها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسلي «فهد البطل» و«حق عرب» كانت من التجارب المميزة في مسيرتها الفنية، قائلة إنهما يمثلان محطة مهمة في مشوارها، موضحة أنها أحبت التجربتين للغاية، خاصة دور «راوية» في مسلسل «فهد البطل».

شخصية الفتاة الشعبية القوية 

وأوضحت كارولين عزمي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تجسيد هذه الشخصية كان تحديًا مختلفًا بالنسبة لها لأنه بعيد عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها سعت لتقديم شخصية الفتاة الشعبية القوية بشكل مقنع، مشيرة إلى أنها كانت تشاهد أعمال الفنانة نادية الجندي للاستفادة من طريقتها في تقديم الأدوار الشعبية.

وقالت كارولين عزمي إنها تتمنى تقديم هذا النوع من الشخصيات بنفس القوة التي اشتهرت بها نادية الجندي، مضيفة: «الحتة الشعبي قريبة من البيت المصري أكتر»، موضحة أنها شاركت في عملين متتاليين مع أحمد العوضي، لكن تم الاتفاق لاحقًا على أن يعمل كل منهما مع فريق عمل مختلف خلال الفترة المقبلة، من أجل التنوع في التجارب الفنية.

ونفت كارولين عزمي الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحمد العوضي، مؤكدة أن ما يجمعهما علاقة أخوية فقط، قائلة إنها كانت من أقل الفنانات التي طالتها شائعات الارتباط به، مشددة على أنها لم تنزعج من تلك الشائعات، موضحة أنها لا تعتبرها حملة ترويجية للأعمال الفنية، مؤكدة أن العمل القوي يفرض نفسه على الجمهور دون الحاجة إلى مثل هذه الوسائل.

خوض تجربة بطولة عمل فني

وفي سياق آخر، كشفت كارولين عزمي عن رغبتها في خوض تجربة بطولة عمل فني أمام الفنان أحمد مالك، مشيرة إلى أنها تفضله في الاختيار بينه وبين الفنان نور النبوي.

كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي الأعمال الدرامية فهد البطل حق عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة: الاعتكاف والقيام والدعاء مفتاح الثواب العظيم

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم جاء نتيجة قلبه الطاهر.. والمحبة الحقيقية تظهر بالسلوك الصالح

الدكتور جمال شعبان

جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ 7 آلاف لتر دم

بالصور

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد