كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي

تحدثت الفنانة كارولين عزمي عن تجربتها في الأعمال الدرامية التي جمعتها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسلي «فهد البطل» و«حق عرب» كانت من التجارب المميزة في مسيرتها الفنية، قائلة إنهما يمثلان محطة مهمة في مشوارها، موضحة أنها أحبت التجربتين للغاية، خاصة دور «راوية» في مسلسل «فهد البطل».

شخصية الفتاة الشعبية القوية

وأوضحت كارولين عزمي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تجسيد هذه الشخصية كان تحديًا مختلفًا بالنسبة لها لأنه بعيد عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها سعت لتقديم شخصية الفتاة الشعبية القوية بشكل مقنع، مشيرة إلى أنها كانت تشاهد أعمال الفنانة نادية الجندي للاستفادة من طريقتها في تقديم الأدوار الشعبية.

وقالت كارولين عزمي إنها تتمنى تقديم هذا النوع من الشخصيات بنفس القوة التي اشتهرت بها نادية الجندي، مضيفة: «الحتة الشعبي قريبة من البيت المصري أكتر»، موضحة أنها شاركت في عملين متتاليين مع أحمد العوضي، لكن تم الاتفاق لاحقًا على أن يعمل كل منهما مع فريق عمل مختلف خلال الفترة المقبلة، من أجل التنوع في التجارب الفنية.

ونفت كارولين عزمي الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحمد العوضي، مؤكدة أن ما يجمعهما علاقة أخوية فقط، قائلة إنها كانت من أقل الفنانات التي طالتها شائعات الارتباط به، مشددة على أنها لم تنزعج من تلك الشائعات، موضحة أنها لا تعتبرها حملة ترويجية للأعمال الفنية، مؤكدة أن العمل القوي يفرض نفسه على الجمهور دون الحاجة إلى مثل هذه الوسائل.

خوض تجربة بطولة عمل فني

وفي سياق آخر، كشفت كارولين عزمي عن رغبتها في خوض تجربة بطولة عمل فني أمام الفنان أحمد مالك، مشيرة إلى أنها تفضله في الاختيار بينه وبين الفنان نور النبوي.