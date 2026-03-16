قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل الأعمال في العشر الأواخر.. تعرف عليها

أعمال العشر الأواخر من رمضان
أعمال العشر الأواخر من رمضان
محمد شحتة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يمثل فرصة عظيمة للفوز بليلة القدر، موضحًا أن العبادة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن في هذه الليلة تعد أفضل من ألف شهر.

وقال علي جمعة، في تصريح له، إن الاعتكاف ليس مجرد حبس للنفس، بل خلوة روحية تقرّب المسلم من الله، حيث يتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن والتأمل والمناجاة، بهدف رقّي القلب ونيل الأجر العظيم.

وأشار إلى أن القرآن أكد فضل ليلة القدر بقوله: "وما أدراك ما ليلة القدر"، مؤكداً أن الله أخفاها لتحفيز المسلمين على الاجتهاد والحرص على العبادة والتقرب منه، مشددا على أن الالتزام بالاعتكاف والقيام في العشر الأواخر يمثل أفضل فرصة للتوبة والاستغفار والقرب من الله.

أحكام الاعتكاف في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الاعتكاف أن يكون داخل المساجد؛ لأن هذه العبادة تقوم على التفرغ للعبادة في بيوت الله تعالى، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولهذا فإن الصورة الكاملة للاعتكاف الشرعي تكون في المسجد، حيث يمكث المعتكف بنية التقرب إلى الله تعالى، ويقضي وقته في الصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء.

وأكدت دار الإفتاء ، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان له فضل كبير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه العبادة خلال هذه الأيام طلبًا لليلة القدر، وهي الليلة التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وهو ما يدفع المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة خلال هذه الليالي المباركة.

وبيّنت دار الإفتاء أن المعتكف ينبغي أن يستثمر وقته في الطاعات، مثل تلاوة القرآن الكريم مع تدبر معانيه، والإكثار من الذكر والاستغفار، والإلحاح في الدعاء وطلب المغفرة، إلى جانب الصلاة والقيام وخاصة في الليل.

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

العشر الأواخر من رمضان أعمال العشر الأواخر من رمضان شهر رمضان ليلة القدر دعاء العشر الأواخر من رمضان دعاء ليلة القدر أحكام الاعتكاف في رمضان

ترشيحاتنا

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه قبل عيد الفطر 2026

بدء صرف زيادة تكافل وكرامة 400 جنيه لنحو 17 مليون مواطن

تعليق 34 خدمة حكومية على الممتنعين عن سداد النفقة في مصر

بالصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

