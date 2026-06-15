إعلان تشكيل مباراة إسبانيا والرأس الأخضر في المونديال

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أعلن دي لايفونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الرأس الاخضر في المباراة التي ستجمعهما، اليوم / الاثنين/، على ملعب مرسيدس بنز أرينا، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وشهد تشكيل منتخب إسبانيا تواجد النجم لامين يامال علي مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل الماتادور الإسباني كالتالي: حراسة المرمى أوناي سيمون

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.

خط الوسط : رودري - فابيان رويز - بيدري - جافي.

خط الهجوم: فيران توريس - ميكيل أويارزبال.

فيما أعلن بوببيستا مدرب الرأس الأخضر تشكيله على النحو التالي: حراسة المرمى فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفن موريرا - روبيرتو لوبيس - ديني بورجيس -سيدني كابرال.

خط الوسط: كيفين لينيني - لاروس دوارتي - جاميرو مونتيرو.

خط الهجوم: ريان مينديز - ليفرامينتو - جوفاني كابرال.

ويتواجد في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا والرأس الأخضر كل من السعودية وأوروجواي.