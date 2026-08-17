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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم فهمي يتألق في أحدث ظهور برفقة زوجته

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
سارة عبد الله

شارك الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي برفقة زوجته من الطائرة، وخطفا أنظار جمهوره ومحبيه.

وكان قد نفى الفنان كريم فهمي تعاقده مع المنتج ريمون مقار على تقديم مسلسل جديد ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة.

وأوضح كريم فهمي في بيان اعلامي  أن ما تم تداوله مؤخراً، بشأن تعاقده مع المنتج ريمون مقار للمشاركة في موسم رمضان 2027 لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لم يوقع أي تعاقد على مسلسل في رمضان 2027.

وتأتي هذه التصريحات لحسم الجدل الذي أثير مؤخراً حول ارتباط كريم فهمي بعمل درامي جديد من إنتاج ريمون مقار، حيث أكد أن هذه الأخبار غير صحيحة.

كريم فهمي انستجرام كريم فهمي وزوجته

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