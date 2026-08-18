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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُصدر 25 قرارًا تأديبيًا بحق 60 من العاملين المقصرين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (٢٥) قرارًا تأديبيًا بحق (٦٠) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

محافظ الشرقية 

وأكد محافظ الشرقية انه إصدار (٢٥) قرارًا تأديبيًا بحق (٦٠) من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية متنوعة.

وأشار إلي أنه شملت القرارات عددًا من مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، من بينها الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر صان الحجر البحرية والقبلية ، إلى جانب عدد من الوحدات المحلية القروية والعاملين بالديوان العام للمحافظة وتنوعت الجزاءات التأديبية بين الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، مع الإعفاء  للحالات التي توافرت بشأنها الأسباب القانونية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

الشرقية محافظ الشرقية بالجهاز الإداري جهات التحقيق

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