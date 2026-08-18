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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر: الزمالك له شعبية كبيرة في الخليج.. وأبناء القلعة البيضاء هم من أسسوا الرياضة هناك

هشام نصر
هشام نصر
محمد بدران

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتمتع بشعبية كبيرة في دول الخليج، مشيرًا إلى ارتباط تاريخي بين أبناء النادي وانتشار الرياضة وكرة القدم في عدد من دول المنطقة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن شعبية الزمالك في الخليج ليست وليدة السنوات الأخيرة، وإنما تمتد إلى تاريخ طويل، موضحًا أن أبناء النادي كان لهم دور في تأسيس الرياضة وممارسة كرة القدم في دول الخليج.

وأضاف نائب رئيس الزمالك: «الزمالك له شعبية كبيرة في الخليج، لأن اللي أعرفه إن اللي أسسوا الرياضة وكرة القدم في دول الخليج، وأول ناس لعبوا رياضة هناك، كانوا من أبناء نادي الزمالك».

وأشار نصر إلى أن هذا الحضور التاريخي لأبناء الزمالك في دول الخليج ساهم، وفق ما ذكره، في تعزيز ارتباط الجماهير هناك بالنادي الأبيض، وخلق قاعدة جماهيرية ممتدة خارج مصر.

وتأتي تصريحات هشام نصر في إطار حديثه عن الحضور الجماهيري والشعبي لنادي الزمالك، في ظل امتداد قاعدة مشجعي القلعة البيضاء إلى العديد من الدول العربية، خاصة دول الخليج.

هشام نصر الزمالك الخليج

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