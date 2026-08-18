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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لبرنامج "الموجة الجديدة"

حسين فهمي
حسين فهمي
أحمد إبراهيم

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج "الموجة الجديدة" في نسخته الثانية، ضمن الدورة السابعة والأربعين للمهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

يوجه البرنامج دعوته إلى المصريين والعرب المقيمين في جميع محافظات مصر، ويشمل ذلك صناع الأفلام الشباب الناشئين، وطلاب السينما، والمحترفين في مجالات الفن والإعلام، وعشاق السينما، ليوفر لهم مساحة لاكتشاف حبهم للسينما بشكل أعمق. ويلتزم البرنامج بتقديم تجربة شاملة ومتساوية، مع توجيه اهتمام خاص للمناطق المهمشة اقتصاديًّا في مصر.

برنامج مهرجان القاهرة  

يمثل البرنامج فرصة استثنائية للمشاركين للتواصل والتفاعل مع المتخصصين في الصناعة على المستويين المحلي والدولي، ويتيح لهم الوصول الكامل إلى أفضل عروض الأفلام العربية والدولية في المهرجان. ويوفر البرنامج مجموعة واسعة من الحلقات النقاشية وورش العمل والماستر كلاس مع خبراء رئيسيين في الصناعة يعملون في تخصصات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

تتاح فرصة التقديم للمنتمين إلى أي قسم في صناعة السينما، مثل الإنتاج والإخراج والكتابة والتصوير السينمائي والتمثيل والإخراج الفني والتوزيع والبرمجة. كما يستهدف البرنامج المبتدئين وعشاق السينما للحصول على فرصة لاكتشاف علاقتهم بالسينما وبدء مسارهم المهني من داخل المهرجان. ويلتزم البرنامج بترسيخ المساواة بين الجنسين في اختيار المشاركين، مع ضمان قبول جميع الأعمار، وتوفير فرص متساوية لجميع الرجال والنساء الذين يبدأون مسيرتهم المهنية في صناعة السينما.

يحصل المشاركون المختارون على تجربة ممولة بالكامل، تغطي اعتماد المهرجان والتنقلات الداخلية من وإلى القاهرة والإقامة المشتركة في قلب المدينة طوال فترة البرنامج بالكامل.

الموعد النهائي للتقديم هو 15 سبتمبر، ويُعلن الاختيار النهائي بحلول 10 أكتوبر 2026.

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