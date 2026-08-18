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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد أبو غريب: سعيد بأن يكون أول أعمالي السينمائية مع يسرا

فيلم الست لما
فيلم الست لما
أحمد إبراهيم

أكد المخرج خالد أبو غريب مخرج فيلم الست لما، أنه ينتظر عرض أول أفلامه الست لما وينتظر معرفة رد فعل الجمهور. 

على صعيد أخر أكد ابو غريب ، أنه سعيد أن يكون أول أفلامه مع نجمة كبيرة بحجم يسرا واحدة من البطلات التاريخيات للسينما العربية والمصرية، وسعيد أن يكون هناك نجمات مثل ياسمين رئيس ودرة و باقي ابطال العمل و ضيوف الشرف من النجوم الكبار. 

ومن المنتظر عرض الفيلم تجاريا يوم ١٩ من أغسطس الجاري.

أبطال فيلم الست لما 

والفيلم بطولة كل من يسرا ودرة، و ماجد المصري، وياسمين رئيس، ودنيا سامي وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم كندة علوش وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية من خلال حملة تطلقها دينا الكردي التي تلعبها النجمة يسرا وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين. ترى كيف ستقلب حملة فيتو احداث الفيلم و هل يمكن تحقيقها في الواقع؟.

يسرا الفنانة يسرا خالد أبو غريب المخرج خالد أبو غريب فيلم الست لما

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