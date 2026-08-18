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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

18 نجما مهددون بالرحيل مجانا في صيف 2027.. هاري كين في الصدارة

هاري كين
هاري كين
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار الأندية الأوروبية مبكرا إلى سوق الانتقالات الصيفية لعام 2027 في ظل وجود عدد من النجوم الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في يونيو من العام نفسه ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيلهم مجانا حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وبحسب تقرير نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي تضم القائمة 18 لاعبا بارزا تصل القيمة السوقية لعدد منهم إلى أكثر من 25 مليون يورو، ما يجعلهم أهدافا محتملة للعديد من الأندية الكبرى التي تترقب موقفهم خلال الفترة المقبلة.

هاري كين.. أبرز الأسماء

يتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا قائمة أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2027 وتبلغ قيمته السوقية نحو 60 مليون يورو.

ورغم صعوبة رحيل كين عن النادي البافاري فإن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد قد يفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله خاصة أن وجود مهاجم بحجمه في سوق الانتقالات دون رسوم انتقال سيجذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى.

ديماركو.. إنتر أمام خطر فقدان نجمه

يبرز الإيطالي فيديريكو ديماركو ضمن الأسماء التي قد تشعل سوق الانتقالات إذا لم يجدد عقده مع إنتر ميلان.

ويبلغ ديماركو 28 عاما ويعد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق الإيطالي كما يمتلك قدرات هجومية مميزة تجعله هدفا جذابا للأندية التي تبحث عن ظهير قادر على صناعة الفارق.

مواهب شابة تحت المجهر

ولا تقتصر القائمة على أصحاب الخبرات، إذ تضم مجموعة من المواهب الشابة التي قد تتحول إلى أهداف رئيسية للأندية الكبرى حال استمرار موقفها التعاقدي.

ويأتي سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان ضمن أبرز هذه الأسماء حيث تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو رغم بلوغه 20 عاما فقط وعدم حسم مستقبله بعقد جديد حتى الآن.

كما يظهر ياسين عياري لاعب برايتون البالغ 22 عاما ضمن القائمة وقد يصبح محل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد عقده.

أتوبولو.. الحارس الأعلى قيمة

يعد نواه أتوبولو حارس مرمى فرايبورج الحارس الوحيد في القائمة الذي تتجاوز قيمته السوقية حاجز 25 مليون يورو.

ويبلغ أتوبولو 24 عاما ما يجعله من الحراس الشباب الذين قد يحظون باهتمام أندية تبحث عن حارس يمتلك القدرة على التطور والاستمرار لسنوات طويلة.

ثلاثي كريستال بالاس أمام خطر الرحيل

يواجه كريستال بالاس موقفا صعبا مع اقتراب عدد من لاعبيه الأساسيين من دخول العام الأخير في عقودهم.

وتضم القائمة جان فيليب ماتيتا وكريس ريتشاردز وتيريك ميتشل وهم من العناصر المهمة في تشكيل الفريق، ما يجعل تجديد عقودهم أحد الملفات التي قد تحظى بأولوية لدى إدارة النادي.

مارتينيلي وكورتيس جونز ضمن القائمة

كما تضم القائمة عددا من الأسماء البارزة في الدوري الإنجليزي على رأسها جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال وكورتيس جونز لاعب ليفربول.

وارتبط مارتينيلي باهتمام من نابولي بينما ظهر اسم كورتيس جونز ضمن اهتمامات إنتر ميلان وهو ما قد يزيد من حدة المنافسة على خدمات الثنائي خلال الفترة المقبلة.

لماذا يمثل صيف 2027 خطرًا على الأندية؟

تمنح لوائح الانتقالات اللاعبين الذين تدخل عقودهم الأشهر الستة الأخيرة إمكانية التفاوض مع أندية أخرى وهو ما يضع الأندية أمام ضرورة حسم ملفات التجديد مبكرًا لتجنب فقدان نجومها دون مقابل.

وتصبح الأندية أمام خيارين واضحين: إقناع لاعبيها بتجديد العقود، أو الاستفادة من بيعهم قبل انتهاء ارتباطهم بالنادي لتجنب خسارتهم مجانا.

سوق انتقالات ساخن ينتظر صيف 2027

ولا يعني انتهاء عقود هؤلاء اللاعبين في يونيو 2027 رحيلهم المجاني بشكل مؤكد إذ لا يزال بإمكانهم تجديد عقودهم مع أنديتهم الحالية كما تستطيع أنديتهم بيعهم خلال فترات الانتقالات المقبلة.

لكن وجود 18 لاعبا بهذه القيمة والخبرة في العام الأخير من عقودهم يفتح الباب أمام سوق انتقالات ساخن خاصة أن الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها ستراقب موقف هؤلاء النجوم عن قرب، أملا في إبرام صفقات قوية دون تحمل رسوم انتقال.

بايرن ميونخ قائمة أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم ديماركو هاري كين إنتر ميلان سيني مايولو

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