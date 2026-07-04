بالعزيمة والإصرار .. منتخب مصر يكتب تاريخ جديد في كأس العالم

نجح المنتخب المصري في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة المصرية، بعدما حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب دالاس بالولايات المتحدة.

ويُعد هذا الإنجاز أحد أبرز المحطات في تاريخ المنتخب الوطني، بعدما نجح في تجاوز عقبة الأدوار الإقصائية لأول مرة، ليواصل مشواره في البطولة وسط طموحات جماهيرية كبيرة.

مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح

دخل المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق إمام عاشور، الذي استغل عرضية متقنة ليضع الفراعنة في المقدمة، قبل أن يعود المنتخب الأسترالي إلى اللقاء مستفيدًا من هدف عكسي أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

واستمرت محاولات المنتخبين خلال الوقتين الأصلي والإضافي دون أن يتمكن أي منهما من حسم المواجهة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب المصري بعد نجاح لاعبيه في تسجيل جميع الركلات، مقابل إهدار المنتخب الأسترالي ركلتين، ليحسم الفراعنة بطاقة التأهل وسط فرحة عارمة داخل الملعب وخارجه.

إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية

ويمثل هذا التأهل محطة تاريخية للمنتخب المصري، إذ ينجح للمرة الأولى في الوصول إلى دور الـ16 بكأس العالم، بعد محاولات سابقة لم تكتمل، ليؤكد الجيل الحالي قدرته على تحقيق إنجاز طال انتظاره، ويمنح الجماهير المصرية واحدة من أكثر الليالي الكروية تميزًا في تاريخها.

احتفالات واسعة داخل مصر وخارجها

وفور إطلاق صافرة النهاية، عمت الاحتفالات مختلف المحافظات المصرية، كما شهدت مدينة دالاس الأمريكية وعدد من العواصم العربية، بينها الكويت وطرابلس، مظاهر فرح كبيرة شارك فيها آلاف المشجعين المصريين الذين احتفلوا بالإنجاز التاريخي، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وإشادات عربية ودولية بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني.

مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في ثمن النهائي

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب المصري موعدًا مع المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة إلى مواصلة مغامرتهم التاريخية وبلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، مستفيدين من الحالة المعنوية المرتفعة والثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون بعد تجاوز عقبة أستراليا.

بداية جديدة لحلم المونديال

ويمنح هذا الإنجاز دفعة قوية للكرة المصرية، ويعكس التطور الذي شهده المنتخب خلال البطولة، بعدما أثبت لاعبوه قدرتهم على المنافسة أمام كبار المنتخبات، ليبقى حلم مواصلة المشوار قائمًا، وسط آمال جماهيرية بأن يواصل الفراعنة كتابة التاريخ في النسخة الحالية من كأس العالم.