أستاذ هندسة بترول: محطة الضبعة النووية بها معدلات أمان مرتفعة للغاية

علق جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول، على تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية.

وقال جمال القليوبي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدولة تسعى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية السلمية من محطة الضبعة النووية ".



وتابع جمال القليوبي :" محطة الضبعة النووية بها معدلات أمان مرتفعة للغاية ووصلنا لمستويات تجهيزية جيدة في مفاعل الضبعة النووي ".

وأكمل جمال القليوبي :" تركيب وعاء الضغط للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية أمر في غاية الأهمية في خطوات منع تسرب الحرارة والإشعاع النووي ".



ولفت جمال القليوبي :" بمجرد الانتهاء من تركيب وعاء الضغط لقلب المفاعل سوف يتم التركيبات الميكانيكية المتتالية في محطة الضبعة ثم وضع أنظمة التحكم والإطفاء التلقائي ".