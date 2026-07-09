لماذا قفزت أسعار الدواجن 10 جنيهات في يوم واحد؟.. الزراعة تكشف الأسباب رغم وفرة الإنتاج

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، ارتفاعًا مفاجئًا بعد زيادة سعر الكيلو في المزارع بنحو 10 جنيهات، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة استمرار وفرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استقرار أسعار البيض وتوسع مصر في التصدير إلى عشرات الدول.

قفزة جديدة في أسعار الدواجن

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزارع إلى 67 جنيهًا مقابل 57 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 75 و80 جنيهًا بحسب المنطقة وتكاليف النقل.

في المقابل، حافظت أسعار البيض على استقرارها مع استمرار وفرة المعروض في الأسواق.

وزارة الزراعة: الإنتاج وفير والتصدير مستمر

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، ما أتاح لمصر التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وأوضح أن مصر تصدر:

البيض المخصب.

الكتاكيت وأمهات الدواجن.

الدواجن المجمدة.

بيض المائدة ومنتجاته.



قطاع يوفر ملايين فرص العمل

كشف رئيس القطاع أن صناعة الدواجن تضم:

3.5 مليون فرصة عمل.

استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه.

إنتاج سنوي يصل إلى 1.6 مليار طائر.

إنتاج 16 مليار بيضة سنويًا بنسبة نمو بلغت 14%.

رغم التقلبات.. الاكتفاء الذاتي مستمر

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن السوق المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى قدرة القطاع على مواجهة التقلبات السعرية واستمرار تلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البيضاء: 67 جنيهًا بالمزرعة – 75 إلى 80 جنيهًا للمستهلك .

– . الدواجن الأمهات: 45 جنيهًا بالمزرعة – 55 إلى 60 جنيهًا للمستهلك .

– . الدواجن الساسو: 77 جنيهًا بالمزرعة – 87 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض

البيض الأبيض: 100 – 110 جنيهات للكرتونة.

للكرتونة. البيض الأحمر: 100 – 110 جنيهات للكرتونة.

للكرتونة. البيض البلدي: 120 – 130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

الكتكوت الأبيض (شركات): 10 – 11 جنيهًا .

. الكتكوت الساسو: 7 جنيهات .

. الكتكوت البلدي الحر: 6 – 7 جنيهات .

. الكتكوت الفيومي: 8 جنيهات .

. البط المسكوفي: 25 جنيهًا .

. البط المولر: 25 جنيهًا .

. البط البيور: 20 جنيهًا .

. السمان (عمر أسبوعين): 8 جنيهات.

أسعار منتجات الدواجن

البانيه: 200 – 220 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الأوراك: 80 – 85 جنيهًا .

. الكبد والقوانص: 130 جنيهًا .

. الأجنحة: 45 – 55 جنيهًا .

. زوج الحمام: 160 جنيهًا .

. البط: 140 – 160 جنيهًا .

. الأرانب: 150 جنيهًا للكيلو.

للكيلو.

ورغم الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن، تؤكد وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن أن السوق المحلية تتمتع بوفرة في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استمرار التوسع في التصدير، بينما تبقى الأسعار مرهونة بحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.