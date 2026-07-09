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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قفزة 10 جنيهات.. أسعار الدواجن ترتفع إلى 67 جنيها بالمزارع والبيض يحافظ على استقراره

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، بعدما صعد سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات ليسجل 67 جنيهًا في المزارع، مقابل 57 جنيهًا الأسبوع الماضي، في حين استقرت أسعار البيض بمختلف أنواعه، وسط استمرار وفرة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
 

عودة الارتفاع
 

عادت أسعار الدواجن البيضاء لتتجاوز مستوى 60 جنيهًا في المزارع، مسجلة 67 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 75 و80 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.
 

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، وهو ما مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.
وأضاف، أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها وبيض المائدة ومنتجاته.
 

أرقام القطاع
 

وأشار سليمان إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.
 

تقلبات الأسعار
 

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية تذبذبًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، إذ تحرك سعر الكيلو من 71 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، ثم 80 و86 و91 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 86 جنيهًا، ويعاود الارتفاع إلى 91 ثم 96 جنيهًا، وبعدها هبط إلى 88 و85 و76 و70 و60 ثم 57 جنيهًا، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 67 جنيهًا.
ورغم هذه التقلبات، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى قدرة القطاع على مواجهة التحديات واستمرار تلبية احتياجات السوق.
كما شدد طارق سليمان على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، مع التوسع في تصدير الفائض، مؤكدًا أن مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة، وأن ملف التصدير يحظى باهتمام كبير من وزارة الزراعة.
 

أسعار الدواجن
 

الدواجن البيضاء: 67 جنيهًا بالمزرعة، و75 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.
الدواجن الأمهات: 45 جنيهًا بالمزرعة، و55 إلى 60 جنيهًا للمستهلك.
الدواجن الساسو: 77 جنيهًا بالمزرعة، و87 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.
 

أسعار البيض
 

البيض الأبيض: من 100 إلى 110 جنيهات للكرتونة.
البيض الأحمر: من 100 إلى 110 جنيهات للكرتونة.
البيض البلدي: من 120 إلى 130 جنيهًا للكرتونة.
 

أسعار الكتاكيت
 

الكتكوت الأبيض (شركات): من 10 إلى 11 جنيهًا.
الكتكوت الساسو: 7 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: من 6 إلى 7 جنيهات.
الكتكوت الفيومي: 8 جنيهات.
البط المسكوفي: 25 جنيهًا.
البط المولر: 25 جنيهًا.
البط البيور: 20 جنيهًا.
السمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.
أسعار المنتجات
الأوراك: من 80 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
البانيه: من 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.
الكبد والقوانص: 130 جنيهًا للكيلو.
الأجنحة: من 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
زوج الحمام: 160 جنيهًا.
البط: من 140 إلى 160 جنيهًا.
الأرانب: 150 جنيهًا للكيلو.

اسعار الدواجن سعر الدواجن البيض

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