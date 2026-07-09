سلامة الغذاء تفتش 90 منشأة سياحية وتعدم أغذية غير صالحة بالبحر الأحمر

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين والزائرين، وتعزيز التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

حملات موسعة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية، من خلال مفتشي فرع الغردقة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المطاعم والفنادق السياحية بمناطق مارينا الغردقة، والجونة، ومكادي، وسوما باي، والقصير، ومرسى علم، وذلك على مدار شهر يونيو 2026.

استعدادات الصيف

وتأتي الحملات ضمن الخطة الرقابية الشاملة التي تنفذها الهيئة استعدادًا لموسم الصيف، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال على المقاصد السياحية، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والسياحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في جميع مراحل تداول الأغذية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم، ويرفع جودة الخدمات الغذائية المقدمة داخل المنشآت السياحية، ويعزز الثقة في المقصد السياحي المصري.

90 منشأة

وشملت الحملات المرور على 90 منشأة سياحية، تضمنت 43 منشأة فندقية و47 مطعمًا سياحيًا، حيث راجع مفتشو الهيئة منظومة استقبال وتداول وتخزين وإعداد وتقديم الأغذية، ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية، والممارسات الصحية الجيدة، وبرامج النظافة والتطهير، وكفاءة عمليات الحفظ والتبريد والتجميد، وسلامة تداول المواد الخام، لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء حتى وصوله إلى المستهلك.

سحب عينات

كما سحبت الهيئة عينات من المنتجات الغذائية داخل 11 منشأة فندقية، وأرسلتها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية والإرشاد الفني للعاملين حول أفضل ممارسات سلامة الغذاء، بما يعزز الالتزام بالإجراءات الوقائية ويرفع كفاءة منظومة تداول الغذاء.

إعدامات ومخالفات

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، كما اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية صحة المستهلكين والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول.

خطة استباقية

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة رقابية استباقية ومتكاملة خلال موسم الصيف، ترتكز على تكثيف أعمال التفتيش بالمناطق الساحلية والمقاصد السياحية، لضمان التزام المنشآت الغذائية والسياحية بأعلى معايير سلامة الغذاء.

وأوضح أن الحفاظ على صحة المواطنين والزائرين يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو تعريض صحة المستهلكين للخطر.

رقابة وتوعية

وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجًا رقابيًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الفاعلة والتوعية والإرشاد الفني، انطلاقًا من إيمانها بأن تعزيز الامتثال ونشر ثقافة سلامة الغذاء داخل المنشآت يمثلان ركيزة أساسية للوقاية من المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات الغذائية، ودعم قدرة المنشآت السياحية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

استمرار الحملات

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجية متكاملة تعتمد على الرقابة القائمة على تقييم المخاطر، والتطوير المستمر للمنظومة الرقابية، وتعزيز الشراكة مع جميع المتعاملين في سلسلة تداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم، ويحافظ على الصحة العامة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية قطاعي السياحة والصناعات الغذائية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية تتمتع بمنظومة رقابية متطورة وفق أفضل المعايير الدولية.