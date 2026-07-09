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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البترول: تبسيط الإجراءات عزز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية

البترول
البترول
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الإقبال المتزايد من الشركاء والمستثمرين الأجانب يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الوزارة نجحت في تبسيط إجراءات التعامل مع المستثمرين الأجانب، والقضاء على العديد من التعقيدات الإدارية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع.

يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين

وتابع أن نظام «القطاعات المفتوحة» يمثل نقلة نوعية في آليات طرح فرص الاستثمار، إذ يوفر قدرًا أكبر من المرونة والشفافية وسرعة إنجاز إجراءات التقدم والتقييم والإسناد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، لا سيما في قطاع التعدين.

محمود ناجي الشركاء المستثمرين الأجانب الإستثمارات الوزارة

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