محامي ضحية "رن الجرس" بالقليوبية: الواقعة شروع في قتل واستعراض قوة

كشف إبراهيم صبحي، محامي الطفل ضحية واقعة "رن الجرس" بمحافظة القليوبية، عن التوصيف القانوني للجريمة والعقوبات التي قد يواجهها المتهم، مؤكدًا أن خطورة الإصابات التي تعرض لها الطفل كان لها تأثير مباشر على توصيف الاتهامات.



وقال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن النيابة العامة باشرت التحقيقات باعتبار الواقعة شروعًا في القتل، إلى جانب اتهام المتهم بـاستعراض القوة، نظرًا لبشاعة الاعتداء وعدم التناسب بين قوة الجاني وسن المجني عليه.



وأشاد محامي الطفل بسرعة تحرك أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة، مؤكدًا أن سرعة رصد مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في القبض على المتهم خلال وقت قياسي، وبدء التحقيقات فورًا.



وأوضح أن الاعتداء وقع على طفل لا يتجاوز عمره تسع سنوات، في حين أن المتهم يتمتع ببنية جسدية قوية، وهو ما يجعل استخدام هذا القدر من العنف غير مبرر بأي حال من الأحوال، ويعكس نية إحداث إصابات بالغة.



وأضاف أن المتهم أدلى، بحسب التحقيقات، بتصريحات صادمة، حيث قال إنه لم يكن يقصد تأديب الطفل، بل كان يعتدي عليه بعنف شديد، وهو ما يتوافق مع حجم الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، والتي شملت نزيفًا بالمخ وشرخًا في الجمجمة.



وأشار إلى أن شهود الواقعة حاولوا التدخل لإنقاذ الطفل، ووجهوا للمتهم استغاثات متكررة مطالبين إياه بالتوقف، بعدما ظنوا أن الطفل فارق الحياة، إلا أنه لم يستجب، واستمر في الاعتداء وسط حالة من الذهول بين الحاضرين.



وأكد إبراهيم صبحي أن القضية تحمل من الوقائع والأدلة ما يدعم التهم الموجهة إلى المتهم، معربًا عن ثقته في أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يحصل الطفل على حقه كاملًا وفقًا لأحكام القانون