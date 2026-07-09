الحق ابنك بيموت| والد طفل واقعة "رن الجرس" بالقليوبية ينهار على الهواء

انهار علي مجدي، والد الطفل ضحية واقعة "رن الجرس" بمحافظة القليوبية، متأثرًا بما تعرض له نجله، أثناء حديثه عن اللحظات التي تلقى فيها نبأ إصابته، مؤكدًا أنها كانت من أصعب اللحظات التي عاشها في حياته.



وقال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه كان يؤدي عمله عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا من والده، الذي صرخ فيه قائلًا: "الحق ابنك بيموت"، وهي الكلمات التي وصفها بأنها ما زالت ترن في أذنيه ولن ينساها أبدًا.



وأضاف أن ابنه، البالغ من العمر 9 سنوات، نُقل إلى المستشفى فاقدًا للوعي، بعدما تعرض لاعتداء عنيف، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بنزيف داخلي بالمخ وشرخ في قاع الجمجمة، قبل تحويله إلى مستشفى جامعة بنها لاستكمال العلاج.



وأوضح والد الطفل، وهو يغالب دموعه، أنه عندما شاهد نجله على سرير المستشفى لم يتمالك نفسه، مؤكدًا أن رؤية ابنه بتلك الحالة كانت كفيلة بانهيار أي أب.



وأشار إلى أن تداعيات الواقعة لم تقتصر على نجله، إذ أصيبت والدته بصدمة عصبية شديدة فور رؤيته، ما استدعى تلقيها الرعاية الطبية، مؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة من الحزن والقلق منذ وقوع الحادث.



واختتم والد الطفل حديثه بمطالبة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومحاسبة المسؤول عن الواقعة، مؤكدًا أن ابنه لم يكن سوى طفل يلهو مع أصدقائه، ولم يكن يستحق أن يتحول مزاحه البريء إلى مأساة كادت تنهي حياته.