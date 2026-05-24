الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس متقلب.. أمطار تضرب السواحل وأتربة وغبار في أسوان وأبو سمبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أسوان - أبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وعن حالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19
العاصمة الجديدة 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنها 30 18
دمنهور 29 18
وادي النطرون 29 18
كفر الشيخ 28 17
بلطيم 27 17
المنصورة 30 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 30 17
دمياط 25 18
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 18
العريش 26 17
رفح 25 16
رأس سدر 32 22
نخل 30 17
كاترين 25 13
الطور 32 22
طابا 29 19
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 23
الإسكندرية 25 18
العلمين 25 17
مطروح 24 17
السلوم 26 16
سيوة 31 18
رأس غارب 32 20
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 24
شلاتين 33 24
حلايب 30 25
أبو رماد 34 23
مرسى حميرة 33 24
أبرق 34 23
جبل علبة 34 25
رأس حدربة 32 26
الفيوم 32 18
بني سويف 32 17
المنيا 33 18
أسيوط 34 19
سوهاج 35 19
قنا 37 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 37 23

صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسل محمد رمضان في رمضان 2027

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

