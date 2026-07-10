هيفاء وهبي تدعم منتخب المغرب بعد توديع كأس العالم

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على دعم منتخب المغرب عقب الهزيمة أمام منتخب فرنسا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على انستجرام: “كل الفخر والتقدير للمنتخب المغربي شكرا على الاداء الرائع ”.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.