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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حب من أول مشهد.. قصة علاقة عمر الشريف وفاتن حمامة من التمثيل للزواج

عمر الشريف وفاتن حمامة
عمر الشريف وفاتن حمامة
محمد سعيد
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يوافق اليوم الجمعة 10 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عمر الشريف، إذ ولد في 10 أبريل عام 1932، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 83 عاما. 

حياة عمر الشريف

وُلد الفنان العالمي عمر الشريف في 10 أبريل عام 1932، وكشف في أكثر من مناسبة أن والدته تنتمي إلى مدينة طنطا، بينما يعود أصل والده إلى الإسكندرية، رغم أن جذور العائلة تعود إلى سوريا، حيث ينحدر أجداده من دمشق، إلا أن والديه وأجداده وُلدوا جميعًا داخل مصر.

وأشار عمر الشريف إلى أن أجداده الأربعة ينتمون إلى عائلة شلهوب من بيت حبيب في سوريا، موضحًا أن جدته التي كان يعرفها تحمل اسم عبلة العبد الله، وأن معظم أفراد العائلة هاجروا إلى مصر خلال القرن العشرين، فيما استقر جزء منهم في لبنان.

نشأ عمر الشريف على الديانة المسيحية الكاثوليكية، وتلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، حيث مارس العديد من الأنشطة الرياضية، وهناك بدأ اهتمامه بالتمثيل، قبل أن ينتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة الرياضيات والفيزياء.

عمر الشريف وانطلاقته

كانت الفنانة فاتن حمامة بوابة دخول عمر الشريف إلى عالم الفن، حيث لعبت كلمة واحدة منها دورًا حاسمًا في فتح الطريق أمامه نحو النجومية في السينما المصرية والعالمية. وكانت بدايات شغفه بالتمثيل تعود إلى أيام دراسته، حين شارك في المسرح المدرسي كممثل هاوٍ، رغم اعتقاده آنذاك أن أداءه لم يكن على المستوى الجيد.

عمل عمر الشريف في تجارة الأخشاب مع والده، لكنه لم يكن شغوفًا بها، بل تعمد إظهار فشله فيها، إذ كان يبيع بأسعار أقل من قيمتها حتى يقتنع والده بعدم صلاحيته للتجارة، ويتمكن من الابتعاد عن هذا المجال والتفرغ لطموحه الفني.

عمر الشريف وفاتن حمامة

جاءت الفرصة الحقيقية لدخول عالم التمثيل عن طريق صديقه وزميل دراسته المخرج يوسف شاهين، الذي التقاه بالصدفة في مقهى «جروبي» بعد عودته من الولايات المتحدة، ليعرض عليه المشاركة في فيلم أمام النجمة الكبيرة فاتن حمامة.

ورغم إعجاب يوسف شاهين بأدائه أمام الكاميرا، إلا أن القرار النهائي كان بيد فاتن حمامة، التي وافقت على منحه الفرصة بعد أن طلبت منه أداء مشهد أمامها داخل منزلها، وهو ما شكّل نقطة تحول في حياته الفنية.

وكان اسم عمر الشريف الحقيقي "ميشيل شلهوب"، لكن تم تغييره بناءً على اقتراح فاتن حمامة، التي رأت أن الاسم الجديد سيكون أكثر قبولًا لدى الجمهور العربي، واتفق معها كل من عمر الشريف ويوسف شاهين على اختيار الاسم الفني الذي اشتهر به لاحقًا.

كما تحدث عمر الشريف عن أول قبلة جمعته بفاتن حمامة في الفيلم، مؤكدًا أنها كانت بهدف لفت الأنظار إليه، وهو ما تحقق بالفعل، حيث بدأ اسمه يلمع سريعًا في الوسط الفني.

وشهدت هذه التجربة بداية قصة حب بينهما استمرت لسنوات، قبل أن تنتهي بالانفصال بسبب رغبة عمر الشريف في خوض تجربة العالمية والسفر إلى الخارج. ولم يتزوج بعدها مرة أخرى، وأنجب من فاتن حمامة ابنهما طارق، وله حفيدان هما عمر وكريم.

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