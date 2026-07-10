سماح أنور رئيس لجنة تحكيم الافلام القصيرة بالدار البيضاء

أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في دورته السابعة، عن اختيار الفنانة سماح أنور، رئيس للجنة تحكيم الافلام القصيرة.

وكان آخر أعمال الفنانة سماح أنور، هو مسلسل عرض وطلب ومسلسل حكاية نرجس.

مسلسل عرض وطلب من بطولة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .





اما مسلسل حكاية نرجس فمن بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.





